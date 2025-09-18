Rajasthan: मृत हालत में ड्राइविंग सीट पर व्यापारी, बंधी थी सीट बेल्ट, दर्दनाक मौत से पहले पत्नी को किया था आखिरी मैसेज

मृतक के साढ़ू दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि हरीश ने शाम को घरवालों से सीसवाली में चल रहे तेजाजी के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने की बात कही थी। रात को जब 11 बजे तक वे घर नहीं पहुंचे और फोन बंद मिला तो उनकी मां ने छोटे भाई लोकेश को सारी बात बताई। इसके बाद हरीश की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान लाखेरी में एक गाड़ी के नदी में गिरने की जानकारी मिली तो परिजन देर रात लाखेरी पहुंचे। वहां पुलिस ने हरीश की मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली तो वह पुलिया पर ही मिली। जैसे ही परिजनों ने पानी के अंदर हरीश की कार देखी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया।