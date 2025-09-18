Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Rajasthan: मृत हालत में ड्राइविंग सीट पर व्यापारी, बंधी थी सीट बेल्ट, दर्दनाक मौत से पहले पत्नी को किया था आखिरी मैसेज

पुलिस ने हरीश की मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली तो वह पुलिया पर ही मिली। जैसे ही परिजनों ने पानी के अंदर हरीश की कार देखी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया।

बूंदी

Rakesh Mishra

Sep 18, 2025

Mej river accident
नदी से कार को बाहर निकालते हुए। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बूंदी में लाखेरी के पास बुधवार शाम को पापड़ी पुलिया से मेज नदी में कार गिरने से बारां के सीसवाली निवासी व्यापारी हरीश खंडेलवाल की मौत हो गई। करीब 6 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद बुधवार देर रात दो बजे पानी में डूबी कार को बाहर निकाला गया।

गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पर खंडेलवाल मृत हालत में बैठे मिले। उनके सीट बेल्ट बंधी हुई थी। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को लाखेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

मुनीम को किया आखिरी कॉल

परिजनों के अनुसार हरीश बुधवार को दिन में कोटा में एक खाद्य तेल कम्पनी की डीलर मीट में आए थे। इसके बाद शाम को वे महावीर नगर प्रथम में अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने चले गए थे। शाम को छह बजे वे बेटी-दामाद से लाखेरी किसी से मिलने जाने की बात कहकर निकले थे। वहां से लौटते समय उन्होंने अपनी पत्नी को मोबाइल पर मैसेज किया कि वे लाखेरी से रवाना हो रहे है। उन्होंने 7 बजकर 14 मिनट पर अपने मुनीम को फोन कर दुकान बंद करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठुक गई…ठुक गई और फोन बंद हो गया।

ग्यारह बजे तक नहीं पहुंचे तो तलाशा

मृतक के साढ़ू दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि हरीश ने शाम को घरवालों से सीसवाली में चल रहे तेजाजी के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने की बात कही थी। रात को जब 11 बजे तक वे घर नहीं पहुंचे और फोन बंद मिला तो उनकी मां ने छोटे भाई लोकेश को सारी बात बताई। इसके बाद हरीश की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान लाखेरी में एक गाड़ी के नदी में गिरने की जानकारी मिली तो परिजन देर रात लाखेरी पहुंचे। वहां पुलिस ने हरीश की मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली तो वह पुलिया पर ही मिली। जैसे ही परिजनों ने पानी के अंदर हरीश की कार देखी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया।

पांच साल से पुलिया अधूरी

साल 2020 में मेज नदी में बस गिरने के बाद यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण लोगों को पुरानी पुलिया से आना-जाना पड़ता है, जिस पर रेलिंग नहीं है। यहां पुलिया के दोनों किनारों पर रेलिंग बनी हुई है। बता दें कि साल 2020 में इसी पुलिया से नदी में बस गिर जाने से कोटा और बूंदी के 24 लोगों की मौत हो गई थी।

जयपुर में भी हुआ था दर्दनाक हादसा

गौरतलब है कि बीते दिनों कुछ ऐसा ही हादसा जयपुर में हुआ था। शिवदासपुरा थाना इलाके के प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सीधे 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में जा गिरी। कार इतनी जोरदार टक्कर के बाद पानी में उलटी होकर फंस गई कि उसमें बैठे किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में दो मासूमों सहित कुल 7 की मौत हुई थी। दरअसल दो परिवार हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। देर रात लौटते वक्त यह हादसा हो गया।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

18 Sept 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: मृत हालत में ड्राइविंग सीट पर व्यापारी, बंधी थी सीट बेल्ट, दर्दनाक मौत से पहले पत्नी को किया था आखिरी मैसेज

