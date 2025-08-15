Bundi: विवाद के बाद फायरिंग, पूर्व पार्षद के लगी गोली, गंभीर हालत में कराया भर्ती

Firing After Dispute: तालेड़ा थाना क्षेत्र के जमीतपुुुरा गांव में बुधवार रात्रि को दो पक्षों में फैक्ट्री में मिट्टी डालने को लेकर हुई कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें एक जने के सीने पर दायीं तरफ गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। घायल का कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज जारी हैं। घायल पूर्व पार्षद बताया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम कर रहे है। मामला एक फैक्ट्री में मिट्टी डालने व शेष राशि के बकाया भुगतान को लेकर विवाद हो गया।
सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने बताया कि देर रात्रि जमीतपुरा में निर्माणाधीन फैक्ट्री पर मिट्टी डालने जा रहे डंपरों को अर्जुन चौधरी द्वारा रोक दिया गया, जिसकी सूचना पर सुरेश (35) पुत्र हरिओम गुर्जर निवासी कापरेन अपने साथियों के साथ गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचा, जहां अर्जुन चौधरी अपने साथियों भीमराज, बंटी चौधरी, हाकिम हसैन उर्फ रिंकू ,मुन्ना और चार पांच अन्य जनों के साथ पहले से मौजूद था।
दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और अर्जुन चौधरी ने सुरेश पर पिस्टल से फायर कर दिया। फायरिंग में सुरेश गुर्जर के सीने पर दायीं तरफ गोली लग गई। पिस्टल से दो फायर करने की बात सामने आया है। अर्जुन चौधरी ने फैक्ट्री में डंपर से मिट्टी डाली थी, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने उसे भुगतान नहीं किया और सुरेश गुर्जर से मिट्टी डलवाना शुरू कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने सुरेश गुर्जर को फैक्ट्री में मिट्टी डालने से मना किया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया।
क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां निर्माणाधीन चल रही है। मिट्टी की मांग अधिक होने से लोग खनिज विभाग की अनदेखी के चलते अवैध मिट्टी खनन के मामले बढ़ते जा रहे है, जिस पर सूचना के बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है।
जमीतपुरा के पास दोनों पक्षों के विवाद के बाद फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। मिट्टी डालने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग का मामला हुआ हैं घायल का कोटा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में अभी कोई गिरतारी नहीं की गई है।
हेमंत गौतम, उप अधीक्षक, तालेड़ा