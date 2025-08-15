Bundi: विवाद के बाद फायरिंग, पूर्व पार्षद के लगी गोली, गंभीर हालत में कराया भर्ती

Firing After Dispute: तालेड़ा थाना क्षेत्र के जमीतपुुुरा गांव में बुधवार रात्रि को दो पक्षों में फैक्ट्री में मिट्टी डालने को लेकर हुई कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें एक जने के सीने पर दायीं तरफ गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। घायल का कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज जारी हैं। घायल पूर्व पार्षद बताया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम कर रहे है। मामला एक फैक्ट्री में मिट्टी डालने व शेष राशि के बकाया भुगतान को लेकर विवाद हो गया।