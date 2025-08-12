12 अगस्त 2025,

अलवर

धधकती कार के पास बिखरे पड़े कपड़े और चूड़ियां, देखें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे के बाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें

Rajasthan News: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और कार में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया।

अलवर

Akshita Deora

Aug 12, 2025

फोटो: पत्रिका

Delhi-Mumbai Expressway Accident Photos: अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का खतरनाक नज़ारा देखने को मिला। जिसमें पीछे से आ रही एक तेज कार ने पुलिस वैन को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और कार में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया।

Accident-on-Delhi-Mumbai-Expressway

हादसे में 4 पुलिसकर्मी और 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को पहले पिनान अस्पताल और फिर प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया।

दरअसल पुलिसकर्मी दिल्ली से एक आरोपी को लेकर जयपुर जा रहे थे। तभी पीछे से आई कार ने वैन को टक्कर मार दी।

हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, वाहनों की लंबी कतार लग गई।

दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।

Updated on:

12 Aug 2025 12:18 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / धधकती कार के पास बिखरे पड़े कपड़े और चूड़ियां, देखें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे के बाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें

