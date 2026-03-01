Bundi News: पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मृतका का दूसरा विवाह था, आरोपी गिरफ्तार

मृतका के मामा करतार ने बताया कि दोनों पति-पत्नी शाम के करीब 7 बजे बाजार गए थे और घरेलु सामान लेकर आए थे। जब घर आने के दौरान दोनों ने शराब पी रखी थे। उसके कुछ देर बाद फिर काजू बाजार गया और शराब की बोतल लेकर आया,जहां उसने घर पर बैठकर और शराब पी। करतार के अनुसार तीन दिन पूर्व आरोपी काजू के माता-पिता भी बूंदी आए थे और इनके बीच भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।