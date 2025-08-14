Bundi Teej Mahotsav-2025: शाही लवाजमे के साथ निकली तीज माता की सवारी, देखने के लिए छतों पर चढ़े लोग

Kajli Teej Mahotsav-2025: बूंदी नगर परिषद की ओर से कजली तीज महोत्सव-2025 के तहत दूसरे दिन बुधवार को भी शहर में शौर्य व श्रृंगार की प्रतीक कजली तीज माता की शोभायात्रा शाही लवाजमे के साथ शहर में निकाली गई। शोभायात्रा में उत्साह देखते ही बन रहा था। लोक कलाकार धुनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा की एक झलक पाने को लोग सड़कों व घरों की छतों में डटे रहे। झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। देशी के साथ विदेशी पावणे भी शोभायात्रा के हर पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। बालचंदपाडा स्थित रामप्रकाश टॉकीज से सभापति सरोज अग्रवाल व पूर्व राजपरिवार के सदस्य वंशवर्धन सिंह द्वारा पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई मेला स्थल कुंभा स्टेडियम पहुंची। जहां कार्यक्रम के अतिथि ने तीज माता की आरती की गई।