बूंदी

Bundi Teej Mahotsav-2025: शाही लवाजमे के साथ निकली तीज माता की सवारी, देखने के लिए छतों पर चढ़े लोग

Bundi Teej Fair Photos: शोभायात्रा में काली माता की 21 मुखी झांकी, राजस्थानी लोक कला पर पैदल नृत्य करते कलाकार, राधा-कृष्ण, बाहुबली हनुमान शिवाजी घोड़ी, मंगल पांडे व बाबा बलवंत की झांकी आदि ट्रैक्टर-ट्राली में शामिल रही।

बूंदी

Akshita Deora

Aug 14, 2025

बूंदी में निकाली गई कजली तीज माता की सवारी में शामिल गणमान्य लोग (फोटो: पत्रिका)

Kajli Teej Mahotsav-2025: बूंदी नगर परिषद की ओर से कजली तीज महोत्सव-2025 के तहत दूसरे दिन बुधवार को भी शहर में शौर्य व श्रृंगार की प्रतीक कजली तीज माता की शोभायात्रा शाही लवाजमे के साथ शहर में निकाली गई। शोभायात्रा में उत्साह देखते ही बन रहा था। लोक कलाकार धुनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा की एक झलक पाने को लोग सड़कों व घरों की छतों में डटे रहे। झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। देशी के साथ विदेशी पावणे भी शोभायात्रा के हर पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। बालचंदपाडा स्थित रामप्रकाश टॉकीज से सभापति सरोज अग्रवाल व पूर्व राजपरिवार के सदस्य वंशवर्धन सिंह द्वारा पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई मेला स्थल कुंभा स्टेडियम पहुंची। जहां कार्यक्रम के अतिथि ने तीज माता की आरती की गई।

शोभायात्रा में आकर्षक श्रृंगार की हुई कजली तीज माता शामिल थी। शोभायात्रा में मशक बैंड, ऊंट गाड़ी में लोक कलाकार नृत्य करते हुए चलते, अघोरी डांस चकरी नृत्य व हाथी आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं स्थानीय बैंड विभिन्न प्रकार के गीतों की मधुर धुन बिखेरते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा में सबसे आगे ध्वज लेकर घुड़सवार चल रहा था।

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पार्षद संदीप यादव, संजय शर्मा संदीप देवगन, कमलेश वर्मा, हरिशंकर, बालकिशन सोनी, मनीष सिसोदिया, पार्षद बबीता दाधीच, कल्पना सैन, संध्या रावल, रामकेश गुजर आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

धुनों पर थिरकते हुए चले युवा

शोभायात्रा में विभिन्न प्रकार के बैंड बाजे व अखाड़े में युवा विभिन्न करतब दिखाते हुए चल रहे थे। लोक कलाकारों द्वारा अनेक प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ढोल नगाड़े की धुन में युवा थिरकते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा में जगह-जगह हुई आतिशबाजी ने आसमां को रंग-बिरंगा बना दिया। पग-पग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत कर तीज माता के दर्शन किए। शोभायात्रा में पार्षद पारम्पारिक वेशभूषा में नजर आए।

यह झांकियां रही शामिल

शोभायात्रा में काली माता की 21 मुखी झांकी, राजस्थानी लोक कला पर पैदल नृत्य करते कलाकार, राधा-कृष्ण, बाहुबली हनुमान शिवाजी घोड़ी, मंगल पांडे व बाबा बलवंत की झांकी आदि ट्रैक्टर-ट्राली में शामिल रही।

तीज माता की उतारी आरती

शोभायात्रा के मेला ग्राउंड पहुंचने पर अतिथियों द्वारा तीज माता की सामूहिक आरती की गई। कार्यक्रम के अतिथि नैनवां प्रधान पदम नागर, भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी व भाजपा युवा नेता भरत शर्मा रहे। अतिथियों का पार्षदों एवं नगर परिषद कर्मचारियों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद अलगोजा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।

Published on:

14 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi Teej Mahotsav-2025: शाही लवाजमे के साथ निकली तीज माता की सवारी, देखने के लिए छतों पर चढ़े लोग

