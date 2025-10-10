झोपड़ी में रहता था परिवार, कुछ दिन में ही बन गए करोड़पति, राज जानकर पुलिस के होश उड़े, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सीज

एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan Crime News: राजस्थान में कानून व्यवस्था के इतिहास में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए बूंदी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक होटल संचालक बनवारी शेखर की ₹12 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी, जो अनैतिक देह व्यापार से अर्जित की गई थी। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रमेश चंद आर्य की टीम ने यह ऐतिहासिक कार्रवाई की। यह पहली बार है जब किसी अपराधी के खिलाफ BNSS की इस धारा का प्रयोग करते हुए उसकी संपत्ति जब्त की गई है।
बनवारी शेखर का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। कोटा में होटल में काम करने के बाद उसने 2013 में बूंदी में ढाबा खोला। जल्द अमीरी की चाह में वह अनैतिक देह व्यापार में शामिल हो गया। होटल की आड़ में लड़कियों की सप्लाई करने लगा और कुछ सालों में करोड़ों का मालिक बन बैठा।
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने “वेलकम होटल” में अंडरग्राउंड कमरे बनवाए थे ताकि देह व्यापार गुप्त रूप से चलाया जा सके। आरोपी और उसकी पत्नी किरण के नाम पर लक्ज़री कारें, प्लॉट, मकान और कृषि भूमि मिली हैं। बैंक खातों में करोड़ों का लेन-देन हुआ है।
राजस्व और परिवहन विभाग से सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड जुटाने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी ने आदेश जारी कर ₹12 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी।
एसपी मीणा ने कहा— “अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे समाप्त करना ही बूंदी पुलिस का लक्ष्य है। ऐसी सख्त कार्रवाइयां अपराधियों में भय और जनता में विश्वास दोनों बढ़ाती हैं।”
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग