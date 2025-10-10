झोपड़ी में रहता था परिवार, कुछ दिन में ही बन गए करोड़पति, राज जानकर पुलिस के होश उड़े, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सीज

Rajasthan Crime News: राजस्थान में कानून व्यवस्था के इतिहास में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए बूंदी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक होटल संचालक बनवारी शेखर की ₹12 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी, जो अनैतिक देह व्यापार से अर्जित की गई थी। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रमेश चंद आर्य की टीम ने यह ऐतिहासिक कार्रवाई की। यह पहली बार है जब किसी अपराधी के खिलाफ BNSS की इस धारा का प्रयोग करते हुए उसकी संपत्ति जब्त की गई है।