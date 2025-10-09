रोहित गोदारा गैंग का कबूलनामा: बिजनेसमैन रमेश रूलानिया की हत्या के 4 आरोपी, देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन

रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने चार आरोपियों पर इनाम रखा है - Patrika
राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में मंगलवार सवेरे जिम में गोली मारकर कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मचे बवाल को प्रशासन ने पीड़ित पक्ष की काफी सारी मांगे मानकर काबू कर लिया है। इस मामले में अब देर रात बड़ा अपडेट आया है। माना जा रहा है कि शूटर्स के करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है और इस केस में जल्द ही बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस अफसरों ने हत्या के चार आरोपियों पर हजारों रुपयों का इनाम रखा है।
रमेश रूलानिया गाड़ियों का कारोबार करते थे। इसके अलावा भी उनके अन्य कारोबार थे। मंगलवार सवेरे वे जिम में वर्कआउट करने गए थे, इस दौरान रेंकी कर कुछ शूटर भी जिम में पहुंचे और रमेश की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। ये तीन नकाबपोश थे जो दो गाड़ियों में आए थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद दोनों गाड़ियां पहले तो एक ही दिशा में दौड़ गईं, बाद में वे अलग-अलग रास्तों पर फरार हो गए।
इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए रमेश के परिजन, कारोबारी और अन्य लोग धरने पर बैठ गए। प्रभावित क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद कर दिए गए। बुधवार को सवेरे से शुरू हुआ धरना रात तक चला और उसके बाद पुलिस-प्रशासन और धरना देने वाले पक्ष में सहमति हुई। सीओ, एसएचओ और पूरे थाने के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। साथ ही आरोपियों की अवैध सम्पत्ति को नष्ट करने और रमेश के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर बात बनी। रमेश को गैंगस्टर रोहित ने एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकाया था। रूपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसके बाद रमेश की हत्या कर दी गई।
इस पूरे मामले में चार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिनमें गणपत गुर्जर, धमेन्द्र गुर्जर, महेश गुर्जर और जुबेर अहमद बताए जा रहे हैं। इन पर पच्चीस हजार का इनाम रखा गया है। आसपास के शहरों में इनकी सर्च की जा रही है। माना जा रहा है कि शाम तक आरोपियों को लेकर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है।
बड़ी खबरेंView All
कुचामन शहर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग