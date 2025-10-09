Patrika LogoSwitch to English

रोहित गोदारा गैंग का कबूलनामा: बिजनेसमैन रमेश रूलानिया की हत्या के 4 आरोपी, देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन

Rohit Godara Gang Confession: माना जा रहा है कि शूटर्स के करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है और इस केस में जल्द ही बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस अफसरों ने हत्या के चार आरोपियों पर हजारों रुपयों का इनाम रखा है।

2 min read

कुचामन शहर

image

Jayant Sharma

Oct 09, 2025

रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने चार आरोपियों पर इनाम रखा है - Patrika

राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में मंगलवार सवेरे जिम में गोली मारकर कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मचे बवाल को प्रशासन ने पीड़ित पक्ष की काफी सारी मांगे मानकर काबू कर लिया है। इस मामले में अब देर रात बड़ा अपडेट आया है। माना जा रहा है कि शूटर्स के करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है और इस केस में जल्द ही बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस अफसरों ने हत्या के चार आरोपियों पर हजारों रुपयों का इनाम रखा है।

कौन थे रमेश रूलानिया, रोहित गोदारा गैंग ने ली मर्डर की जिम्मेदारी

रमेश रूलानिया गाड़ियों का कारोबार करते थे। इसके अलावा भी उनके अन्य कारोबार थे। मंगलवार सवेरे वे जिम में वर्कआउट करने गए थे, इस दौरान रेंकी कर कुछ शूटर भी जिम में पहुंचे और रमेश की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। ये तीन नकाबपोश थे जो दो गाड़ियों में आए थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद दोनों गाड़ियां पहले तो एक ही दिशा में दौड़ गईं, बाद में वे अलग-अलग रास्तों पर फरार हो गए।

हनुमान बेनीवाल समेत अन्य दिग्गज पहुंचे, धरने दिया, पुलिस पर बड़ा एक्शन जल्द

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए रमेश के परिजन, कारोबारी और अन्य लोग धरने पर बैठ गए। प्रभावित क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद कर दिए गए। बुधवार को सवेरे से शुरू हुआ धरना रात तक चला और उसके बाद पुलिस-प्रशासन और धरना देने वाले पक्ष में सहमति हुई। सीओ, एसएचओ और पूरे थाने के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। साथ ही आरोपियों की अवैध सम्पत्ति को नष्ट करने और रमेश के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर बात बनी। रमेश को गैंगस्टर रोहित ने एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकाया था। रूपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसके बाद रमेश की हत्या कर दी गई।

इन चार आरोपियों पर इनाम, परिवार और शहर चाहता है बड़ा एक्शन

इस पूरे मामले में चार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिनमें गणपत गुर्जर, धमेन्द्र गुर्जर, महेश गुर्जर और जुबेर अहमद बताए जा रहे हैं। इन पर पच्चीस हजार का इनाम रखा गया है। आसपास के शहरों में इनकी सर्च की जा रही है। माना जा रहा है कि शाम तक आरोपियों को लेकर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है।

Updated on:

09 Oct 2025 08:27 am

Published on:

09 Oct 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / रोहित गोदारा गैंग का कबूलनामा: बिजनेसमैन रमेश रूलानिया की हत्या के 4 आरोपी, देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

