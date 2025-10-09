रोहित गोदारा गैंग का कबूलनामा: बिजनेसमैन रमेश रूलानिया की हत्या के 4 आरोपी, देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए रमेश के परिजन, कारोबारी और अन्य लोग धरने पर बैठ गए। प्रभावित क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद कर दिए गए। बुधवार को सवेरे से शुरू हुआ धरना रात तक चला और उसके बाद पुलिस-प्रशासन और धरना देने वाले पक्ष में सहमति हुई। सीओ, एसएचओ और पूरे थाने के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। साथ ही आरोपियों की अवैध सम्पत्ति को नष्ट करने और रमेश के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर बात बनी। रमेश को गैंगस्टर रोहित ने एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकाया था। रूपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसके बाद रमेश की हत्या कर दी गई।