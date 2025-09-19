Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: बूंदी की इस नदी में मिले गोवंश अवशेष, गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता रोककर रख दी ये मांग

Bundi News: ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर गहरा रोष प्रकट किया और इसके विरोध में 2 घंटे तक बूंदी-अलौद मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और स्थिति को शांत करवाया।

Akshita Deora

Sep 19, 2025

बूंदी हिण्डोली के दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनावा के पास उडयन नदी में गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर गहरा रोष प्रकट किया और इसके विरोध में 2 घंटे तक बूंदी-अलौद मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और स्थिति को शांत करवाया।

घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह तब सामने आई जब कुछ स्थानीय लोग नदी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां गोवंश की गर्दन और अन्य अंगों को देखा। यह खबर क्षेत्र में फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दबलाना थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचीं और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया और यातायात बहाल किया गया।

पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

19 Sept 2025 02:28 pm

