Rajasthan Crime: राजस्थान में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने लोहे के सरियों से पीटा, पांव में फ्रैक्चर

इसके बाद हमलावरों ने दोनों पैरों पर ताबड़तोड़ वार किए। चिल्लाने पर कुछ लोगों के आने के बाद हमलावर मौके से भाग छूटे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता घायल अवस्था में अग्रवाल को अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही लोकसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त निजी सचिव आरपीएस अंकित जैन, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, सभापति सरोज अग्रवाल, राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व अध्यक्ष अजयपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, शहर कोतवाल भंवर सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। एक्स-रे होने के बाद पुलिस ने घायल अग्रवाल के पर्चा बयान लिए और प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।