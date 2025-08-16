लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के खोले 2 गेट, 17-18-19-20-21 अगस्त के लिए आ गया भारी बारिश का IMD Double Alert

Rajasthan Weather Update: बूंदी जिले के चेचट क्षेत्र में स्थित ताकली बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार गेटों से लगभग 1348 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें नदी के पास न जाएं और अपने पशुधन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें।