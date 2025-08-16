लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के खोले 2 गेट, 17-18-19-20-21 अगस्त के लिए आ गया भारी बारिश का IMD Double Alert

Rajasthan Weather Update: बूंदी जिले के चेचट क्षेत्र में स्थित ताकली बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार गेटों से लगभग 1348 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें नदी के पास न जाएं और अपने पशुधन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें।
वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। जिसमें 17 अगस्त को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर जिले में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
18 अगस्त :- अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर जिले में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजसमंद और उदयपुर में अतिभारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
19 अगस्त :- अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर जिले में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में अतिभारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
20 अगस्त:- कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।
21 अगस्त:- कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।