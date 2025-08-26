Heavy Rain: भारी बारिश में बाढ़ जैसे हालात, राजस्थान के कई जिलों में हाल बेहाल, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन, देखें फोटो-वीडियो

Flood-Like Situation In Rajasthan: राजस्थान के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोटा संभाग के कापरेन, लाखेरी, बूंदी समेत कई क्षेत्रों में नदी-नालों के उफान के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं नागौर, जालोर और सीकर जिलों में भी तेज बारिश से भारी नुकसान दर्ज किया गया।