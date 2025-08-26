मानसून: अगले 24 घंटे इन 11 जिलों में होगी ‘भारी और अतिभारी बारिश’, IMD ने राजस्थान में दे दिया डबल अलर्ट

बता दें कि बीते दिनों उपखण्ड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। चकबिलोली, मलारना चौड़, भाड़ौती, शेषा, दिवाड़ा, खिरनी, चांदनोली, बड़ा गांव कहार, तारनपुर, श्रीपुरा, रामड़ी, मोहम्मदपुर, डिडवाड़ा, निमोद, करेल, अनियला, कीरतपुरा, फलसावटा गांव अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। घरों में पानी भरने से यहां आर्थिक नुकसान हुआ। कई घर भी गिरे। सैंकड़ो क्विंटल चारा भीग गया। प्रभावित लोगों ने बारिश से हुई हानि के बारे में सरकारी नुमाइंदों को भी बताया, लेकिन अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बाढ़ प्रभावित लोग उम्मीदों भरी नजरों से सरकारी नुमाइंदों की ओर देख रहे हैं।