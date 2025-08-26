मानसून: अगले 24 घंटे इन 11 जिलों में होगी ‘भारी और अतिभारी बारिश’, IMD ने राजस्थान में दे दिया डबल अलर्ट

Today Weather News: मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 24 घंटे के लिए डबल अलर्ट जारी करते हुए अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, पाली में भारी और जालोर, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज पूरे दिन इन 11 जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है।
वहीं सवाईमाधोपुर में बारिश का दौर थोड़ा थम गया है। कुछ क्षेत्रों में सोमवार का दिन सूखा रहा। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में आंशिक राहत महसूस की गई। हालांकि उपखण्ड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में अभी भी जलभराव के हालात बने हैं। दर्जनों सड़क मार्ग बंद है। बारिश से हुई तबाही का मंजर अब सामने आने लगा है। कहीं सड़के उधड़ गई तो, कहीं आशियाने ढह गए। दर्जनों परिवार पड़ौसियों के घरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवार अब सरकार की ओर उम्मीदों की टकटकी लगाए हैं। सरकारी तंत्र अभी भी नुकसान के सर्वे पर अटका हुआ है।
बता दें कि बीते दिनों उपखण्ड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। चकबिलोली, मलारना चौड़, भाड़ौती, शेषा, दिवाड़ा, खिरनी, चांदनोली, बड़ा गांव कहार, तारनपुर, श्रीपुरा, रामड़ी, मोहम्मदपुर, डिडवाड़ा, निमोद, करेल, अनियला, कीरतपुरा, फलसावटा गांव अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। घरों में पानी भरने से यहां आर्थिक नुकसान हुआ। कई घर भी गिरे। सैंकड़ो क्विंटल चारा भीग गया। प्रभावित लोगों ने बारिश से हुई हानि के बारे में सरकारी नुमाइंदों को भी बताया, लेकिन अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बाढ़ प्रभावित लोग उम्मीदों भरी नजरों से सरकारी नुमाइंदों की ओर देख रहे हैं।
बालेर क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते नदी व नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार पानी की आवक के चलते बनास नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। खण्डार तहसीलदार पुष्कर सिंह ने बताया कि इस स्टेट हाईवे पर खण्डार और बालेर को जोड़ने वाले पुल पर जेसीबी मशीन से जमे मलबे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जांच के बाद पुल से वाहनों का आवागमन सुचारू किया जाएगा।