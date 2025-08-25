Rajasthan Rain: ताबड़तोड़ बारिश करा रहा मानसून, 26, 27, 28, 29 अगस्त को भी भारी-अति भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

बता दें कि मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, पाली में भारी और जालोर, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 अगस्त को डूंगरपुर, राजसमंद, जालोर, पाली में भारी और सिरोही, उदयपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 28 अगस्त को डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और 29 अगस्त को बारां, झालावाड़, कोटा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।