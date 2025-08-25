Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Rain: ताबड़तोड़ बारिश करा रहा मानसून, 26, 27, 28, 29 अगस्त को भी भारी-अति भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, पाली में भारी और जालोर, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून (Monsoon) की झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी और अति भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में हाल-बेहाल हो चुका है। हालांकि मानसूनी बारिश का क्रम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की नई चेतावनी जारी की है।

भारी बारिश का अलर्ट

विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों में जयपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली, मेघगर्जन और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

Rajasthan weather alert

यहां भी बारिश की चेतावनी

वहीं दौसा, चूरू, भरतपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, अलवर, सीकर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, बूंदी, जालोर, सिरोही, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतागपढ़ के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

आगे कैसा रहेगा मौसम

बता दें कि मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, पाली में भारी और जालोर, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 अगस्त को डूंगरपुर, राजसमंद, जालोर, पाली में भारी और सिरोही, उदयपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 28 अगस्त को डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और 29 अगस्त को बारां, झालावाड़, कोटा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

25 Aug 2025 08:57 pm

