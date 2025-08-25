मानसून : मूसलाधार बारिश के बाद 48 घंटों का नया अलर्ट जारी, अब अति भारी बारिश की चेतावनी ने डराया, Orange Alert जारी

कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के बाद जवाई बांध में पानी की आवक में तेजी से इजाफा हुआ। सोमवार को जवाई बांध में 3770 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। सोमवार सवेरे 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 47.60 फीट दर्ज किया गया। पानी की वर्तमान आवक को देखते हुए जवाई कमांड के एरिया को सिंचाई के लिए पानी मिलना तय हो गया है। इधर, लगातार आवक के बाद जवाई बांध पूरी भराव क्षमता को क्रॉस करता है तो जवाई बांद से प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ा जा सकेगा।