जालोर

मानसून : मूसलाधार बारिश के बाद 48 घंटों का नया अलर्ट जारी, अब अति भारी बारिश की चेतावनी ने डराया, Orange Alert जारी

Very Heavy rain Alert: भारी बारिश के बाद सुंदेलाव तालाब में पानी की जबरदस्त आवक हुई, जिससे ओवरफ्लो एरिया की पांच बस्तियां पूरी तरह से पानी से घिर गई, लोग घरों में कैद हो गए।

जालोर

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जालोर में रविवार रात को शुरु हुआ बारिश का दौर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहा। मूसलाधार बारिश का यह दौर करीब एक घंटे तक चला। 9 घंटे तक चले बारिश के दौर में सर्वाधिक 123 मिलीमीटर बारिश (करीब 5 इंच) जालोर में दर्ज की गई। यह इस सीजन में एक बार में हुई सर्वाधिक बारिश थी। इसी तरह आहोर में 105 (4 इंच से ज्यादा) बारिश दर्ज की गई।

जिले में अब तक ब्लॉक वाइज बारिश

जालोर में इस सीजन सर्वाधिक 870 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, यह औसत से अधिक है। इसी तरह आहोर में 568, सायला में 486, भीनमाल में 414, बागोड़ा में 385, जसवंतपुरा में 323, रानीवाड़ा में 675, चितलवाना में 309, सांचौर में 382 और भाद्राजून में इस सीजन में अब तक 579 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़
नागौर
Nagaur-heavy-rain

जवाई बांध में आवक

कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के बाद जवाई बांध में पानी की आवक में तेजी से इजाफा हुआ। सोमवार को जवाई बांध में 3770 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। सोमवार सवेरे 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 47.60 फीट दर्ज किया गया। पानी की वर्तमान आवक को देखते हुए जवाई कमांड के एरिया को सिंचाई के लिए पानी मिलना तय हो गया है। इधर, लगातार आवक के बाद जवाई बांध पूरी भराव क्षमता को क्रॉस करता है तो जवाई बांद से प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ा जा सकेगा।

भराव से बिगड़े हालात

भारी बारिश के बाद सुंदेलाव तालाब में पानी की जबरदस्त आवक हुई, जिससे ओवरफ्लो एरिया की पांच बस्तियां पूरी तरह से पानी से घिर गई, लोग घरों में कैद हो गए। पोलजी नगर के पास आदर्श नगर, रतनपुरा रोड क्षेत्र में भी पानी के भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

Bisalpur Dam: 30 दिन से छलक रहा बीसलपुर डेम, पानी का प्रेशर बढ़ते ही 6 गेटों की बढ़ानी पड़ी हाइट, जानें ताजा अपडेट
टोंक
बीसलपुर डेम के 6 गेट से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

25 Aug 2025 02:31 pm

मानसून : मूसलाधार बारिश के बाद 48 घंटों का नया अलर्ट जारी, अब अति भारी बारिश की चेतावनी ने डराया, Orange Alert जारी

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

