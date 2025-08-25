मानसून : मूसलाधार बारिश के बाद 48 घंटों का नया अलर्ट जारी, अब अति भारी बारिश की चेतावनी ने डराया, Orange Alert जारी

राजस्थान के जालोर में रविवार रात को शुरु हुआ बारिश का दौर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहा। मूसलाधार बारिश का यह दौर करीब एक घंटे तक चला। 9 घंटे तक चले बारिश के दौर में सर्वाधिक 123 मिलीमीटर बारिश (करीब 5 इंच) जालोर में दर्ज की गई। यह इस सीजन में एक बार में हुई सर्वाधिक बारिश थी। इसी तरह आहोर में 105 (4 इंच से ज्यादा) बारिश दर्ज की गई।
जालोर में इस सीजन सर्वाधिक 870 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, यह औसत से अधिक है। इसी तरह आहोर में 568, सायला में 486, भीनमाल में 414, बागोड़ा में 385, जसवंतपुरा में 323, रानीवाड़ा में 675, चितलवाना में 309, सांचौर में 382 और भाद्राजून में इस सीजन में अब तक 579 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।
कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के बाद जवाई बांध में पानी की आवक में तेजी से इजाफा हुआ। सोमवार को जवाई बांध में 3770 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। सोमवार सवेरे 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 47.60 फीट दर्ज किया गया। पानी की वर्तमान आवक को देखते हुए जवाई कमांड के एरिया को सिंचाई के लिए पानी मिलना तय हो गया है। इधर, लगातार आवक के बाद जवाई बांध पूरी भराव क्षमता को क्रॉस करता है तो जवाई बांद से प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ा जा सकेगा।
भारी बारिश के बाद सुंदेलाव तालाब में पानी की जबरदस्त आवक हुई, जिससे ओवरफ्लो एरिया की पांच बस्तियां पूरी तरह से पानी से घिर गई, लोग घरों में कैद हो गए। पोलजी नगर के पास आदर्श नगर, रतनपुरा रोड क्षेत्र में भी पानी के भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।