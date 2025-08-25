Bisalpur Dam: 30 दिन से छलक रहा बीसलपुर डेम, पानी का प्रेशर बढ़ते ही 6 गेटों की बढ़ानी पड़ी हाइट, जानें ताजा अपडेट

बीसलपुर डेम में ​खारी, डाई, भेड़च, मेनाली और बनास नदियों का पानी पहुंचता है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण सहायक नदियां उफान पर आने से बीसलपुर डेम में भी पानी की बंपर आवक फिर से लगातार हो रही है। दो तीन दिन पहले डेम से 70 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा गया। वहीं अब पानी की आवक कम होने पर डेम से पानी की निकासी भी कम की गई है। सोमवार सुबह डेम से 48080 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है।