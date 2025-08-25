Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Bisalpur Dam: 30 दिन से छलक रहा बीसलपुर डेम, पानी का प्रेशर बढ़ते ही 6 गेटों की बढ़ानी पड़ी हाइट, जानें ताजा अपडेट

जयपुर की जीवनरेखा और मुख्य पेयजल स्त्रोत बीसलपुर डेम पिछले 30 दिन से लगातार छलक रहा है। पानी की बंपर आवक होने पर ​पिछले सप्ताह डेम के कुल 6 गेट जल संसाधन विभाग को खोलने पड़े हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में डेम में पानी की आवक थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन सोमवार सुबह डेम से हो रही पानी की निकासी फिर से बढ़ाई गई है।

टोंक

Anand Prakash Yadav

Aug 25, 2025

बीसलपुर डेम के 6 गेट से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो
बीसलपुर डेम के 6 गेट से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो

Bisalpur Dam Overflow: जयपुर की जीवनरेखा और मुख्य पेयजल स्त्रोत बीसलपुर डेम पिछले 30 दिन से लगातार छलक रहा है। पानी की बंपर आवक होने पर ​पिछले सप्ताह डेम के कुल 6 गेट जल संसाधन विभाग को खोलने पड़े हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में डेम में पानी की आवक थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन सोमवार सुबह डेम से हो रही पानी की निकासी फिर से बढ़ाई गई है। त्रिवेणी में भी पानी का बहाव अब घटकर 3.70 मीटर हाइट पर दर्ज किया गया है।

सहायक नदियां उफान पर

बीसलपुर डेम में ​खारी, डाई, भेड़च, मेनाली और बनास नदियों का पानी पहुंचता है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण सहायक नदियां उफान पर आने से बीसलपुर डेम में भी पानी की बंपर आवक फिर से लगातार हो रही है। दो तीन दिन पहले डेम से 70 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा गया। वहीं अब पानी की आवक कम होने पर डेम से पानी की निकासी भी कम की गई है। सोमवार सुबह डेम से 48080 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है।

ये गेट खुले

बीसलपुर डेम पर गेट संख्या 7,8,11 और 12 को जल संसाधन विभाग ने 1-1 मीटर हाइट पर खोल रखा है। वहीं गेट संख्या 9 और 10 को 2-2 मीटर हाइट पर खोलकर 48080 क्यूसेक पानी की निकासी प्रति सैकंड की जा रही है। त्रिवेणी में पानी का बहाव सुबह 3.70 मीटर हाइट पर दर्ज हुआ है।

बीसलपुर डेम अब तक 8 बार छलका

2004 में निर्माण के बाद पहली बार 4 गेट खुले
2006 में दूसरी बार छलका बांध, 6 गेट खोले
2014 में डेम छलका, 4 गेट खुले
2016 में भी बांध के 8 गेट खुले
2019 में बांध के 17 गेट खोले
2022 में भी छलका बांध, 4 गेट खुले
2024 में सातवीं बार छलका डेम, 6 गेट खुले
2025 में अब तक छलक रहा डेम, 6 गेट खुले

खबर शेयर करें:

25 Aug 2025 10:39 am

Published on:

25 Aug 2025 10:39 am

