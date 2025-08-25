Bisalpur Dam: 30 दिन से छलक रहा बीसलपुर डेम, पानी का प्रेशर बढ़ते ही 6 गेटों की बढ़ानी पड़ी हाइट, जानें ताजा अपडेट

Bisalpur Dam Overflow: जयपुर की जीवनरेखा और मुख्य पेयजल स्त्रोत बीसलपुर डेम पिछले 30 दिन से लगातार छलक रहा है। पानी की बंपर आवक होने पर पिछले सप्ताह डेम के कुल 6 गेट जल संसाधन विभाग को खोलने पड़े हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में डेम में पानी की आवक थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन सोमवार सुबह डेम से हो रही पानी की निकासी फिर से बढ़ाई गई है। त्रिवेणी में भी पानी का बहाव अब घटकर 3.70 मीटर हाइट पर दर्ज किया गया है।
बीसलपुर डेम में खारी, डाई, भेड़च, मेनाली और बनास नदियों का पानी पहुंचता है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण सहायक नदियां उफान पर आने से बीसलपुर डेम में भी पानी की बंपर आवक फिर से लगातार हो रही है। दो तीन दिन पहले डेम से 70 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा गया। वहीं अब पानी की आवक कम होने पर डेम से पानी की निकासी भी कम की गई है। सोमवार सुबह डेम से 48080 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है।
बीसलपुर डेम पर गेट संख्या 7,8,11 और 12 को जल संसाधन विभाग ने 1-1 मीटर हाइट पर खोल रखा है। वहीं गेट संख्या 9 और 10 को 2-2 मीटर हाइट पर खोलकर 48080 क्यूसेक पानी की निकासी प्रति सैकंड की जा रही है। त्रिवेणी में पानी का बहाव सुबह 3.70 मीटर हाइट पर दर्ज हुआ है।
2004 में निर्माण के बाद पहली बार 4 गेट खुले
2006 में दूसरी बार छलका बांध, 6 गेट खोले
2014 में डेम छलका, 4 गेट खुले
2016 में भी बांध के 8 गेट खुले
2019 में बांध के 17 गेट खोले
2022 में भी छलका बांध, 4 गेट खुले
2024 में सातवीं बार छलका डेम, 6 गेट खुले
2025 में अब तक छलक रहा डेम, 6 गेट खुले