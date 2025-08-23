Bisalpur Dam से बड़ा अपडेट, बांध के दो और गेट खोले, जानें अभी कितने गेटों से बनास में छोड़ा जा रहा पानी?

इससे पहले शुक्रवार सुबह 6 बजे बांध के गेट संख्या 9 को 25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 1503 क्यूसेक कर दी गई थी। 8 बजे उसी गेट को आधा मीटर तक खोलकर पानी की निकासी 1503 क्यूसेक की गई। सुबह 9 बजे उसी गेट को एक मीटर तक खोलकर पानी की निकासी 6 हजार 10 क्यूसेक की गई। दोपहर 2.30 बजे बांध बांध के दो गेट संख्या 9 व 10 को एक एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 12 हजार 20 क्यूसेक कर की गई। शाम 4.45 बजे उन्हीं दोनों गेटों को डेढ़-डेढ़ मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 18 हजार 30 क्यूसेक प्रति सैकंड की गई। वहीं, आज सुबह चार गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।