टोंक

Bisalpur Dam से बड़ा अपडेट, बांध के दो और गेट खोले, जानें अभी कितने गेटों से बनास में छोड़ा जा रहा पानी?

Bisalpur Dam: राजधानी जयपुर के साथ ही अजमेर व टोंक जिले की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध से नया अपडेट सामने आया है।

टोंक

Anil Prajapat

Aug 23, 2025

Bisalpur-dam-3
बीसलपुर बांध। पत्रिका फाइल फोटो

Bisalpur Dam Latest Update: टोंक। राजधानी जयपुर के साथ ही अजमेर व टोंक जिले की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध से नया अपडेट सामने आया है। प्रदेशभर में कई जगह भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध में रफ्तार से पानी आ रहा है। ऐसे में आज बांध के दो गेट और खुल दिए गए है। सुबह 7 बजे से बांध के 4 गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।

बता दें कि बांध के कैचमेंट एरिया के साथ ही निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र में बीते एक पखवाड़े बाद गुरुवार को बीसलपुर बांध में पानी की आवक फिर से बढ़ी है। जिसके चलते शुक्रवार को दो गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा था। लेकिन, बांध में पानी की आवक ज्यादा होने के बाद अब दो और गेट खोल दिए गए है।

Bisalpur Dam: भारी बारिश का असर, त्रिवेणी का बढा गेज, फिर से खुलने लगे गेट
जयपुर
image

जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 7 बजे से बीसलपुर बांध के दो की जगह 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बीसलपुर बांध से बनास नदी में प्रति सेकेंड 36 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट नंबर 9 और 10 को 2 मीटर खोलकर और गेट नंबर 8 और 11 को 1 मीटर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं, बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी का गेज भी बढ़कर 3.80 मीटर हो गया है।

एक दिन पहले खोला गया था दूसरा गेट

इससे पहले शुक्रवार सुबह 6 बजे बांध के गेट संख्या 9 को 25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 1503 क्यूसेक कर दी गई थी। 8 बजे उसी गेट को आधा मीटर तक खोलकर पानी की निकासी 1503 क्यूसेक की गई। सुबह 9 बजे उसी गेट को एक मीटर तक खोलकर पानी की निकासी 6 हजार 10 क्यूसेक की गई। दोपहर 2.30 बजे बांध बांध के दो गेट संख्या 9 व 10 को एक एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 12 हजार 20 क्यूसेक कर की गई। शाम 4.45 बजे उन्हीं दोनों गेटों को डेढ़-डेढ़ मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 18 हजार 30 क्यूसेक प्रति सैकंड की गई। वहीं, आज सुबह चार गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।

त्रिवेणी का गेज भी बढ़ा

बांध से बनास नदी में गत 24 जुलाई से लेकर शुक्रवार शाम तक कुल 25.833 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा जा चुका है। बांध क्षेत्र में बीते 36 घंटे के दौरान कुल 48 एम एम बारिश दर्ज की गई है वहीं सीजन की अब तक कुल 832 एम एम बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं, जलभराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बिगोद स्थित त्रिवेणी का गेज भी शुक्रवार को 50 सेमी बढ़कर 3 मीटर दर्ज किया गया था, जो अब 3.80 मीटर पर पहुंच गया है।

Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
image

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

23 Aug 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam से बड़ा अपडेट, बांध के दो और गेट खोले, जानें अभी कितने गेटों से बनास में छोड़ा जा रहा पानी?

