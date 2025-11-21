Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Viral Video: देश से लेकर विदेशों में भी वायरल हो रहा बूंदी का ये वीडियो, यूज़र्स को आ रहा पसंद, देखें

Rajasthan Viral Video: बूंदी के पेट्रोल पंप पर विदेशी पर्यटकों के डांस का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के यूज़र्स भी इस मजेदार वीडियो को पसंद कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Bundi Petrol Pump Viral Video: राजस्थान के बूंदी जिले के पेट्रोल पंप का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देश से लेकर विदेशी यूज़र्स भी इसे शेयर करने में लगे हुए हैं।

राजस्थान के बूंदी जिले के पेट्रोल पंप पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल डीजल भरवाने आए ट्रैक्टर में गाना बज रहा था। जो विदेशी पर्यटकों को इतना भाया की सब वाहन से उतरकर पेट्रोल पंप पर ही डांस करने लगे। जिसके बाद अब ‘चुनरी-चुनरी’ गाने पर डांस करते विदेशी पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूज़र्स को खूब पसंद भी आ रहा है ।

देखें वीडियो:-

बूंदी की पेंटिंग देख दंग रह गए बॉलीवुड एक्टर अमिर खान

मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में इमरजेंस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता अमिर खान ने किया। प्रदर्शनी में बूंदी का गढ़ पैलेस, जैन मंदिर व सुखमहल व हेरिटेज गलियों की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार विक्रांत शितोले व निशिकांत पलांडे की पेंटिंग देख आमिर खान दंग रह गए। विक्रांत शितोले की बूंदी की हेरिटेज गलियों की पेंटिंग देख पूछा कि यह पेंटिंग कहा कि है जिसमें इतने शानदार झरोखे है।

विक्रांत ने आमिर खान को विस्तार से बूंदी शहर की जानकारी दी और यहां की विरासत के बारे में बताया। जब आमिर को बताया गया कि बूंदी राजस्थान का 780 साल पुराना शहर है तो आमिर खान बोल उठे 'कभी मौका मिलेगा तो बूंदी जरूर आएंगे।' चित्रकार विक्रांत ने बताया कि जल्द ही अपने ग्रुप के साथ बूंदी आएंगे। इस दौरान कृपा शितोले, सुखविंदर सहित चित्रकार मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

पहली डेट पर नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार, आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने के लिए मां को भी चुकानी पड़ी भारी कीमत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 08:33 am

Published on:

21 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Viral Video: देश से लेकर विदेशों में भी वायरल हो रहा बूंदी का ये वीडियो, यूज़र्स को आ रहा पसंद, देखें

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू
बूंदी

किसानों ने मिट्टी डालकर मांगली नदी पर बनाया वैकल्पिक मार्ग

किसानों ने मिट्टी डालकर मांगली नदी पर बनाया वैकल्पिक मार्ग
बूंदी

अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त

अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त
बूंदी

बूंदी में खाद की कतार में मची भगदड़, पांच महिलाएं घायल

बूंदी

खाद का संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया

खाद का संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.