Viral Video: देश से लेकर विदेशों में भी वायरल हो रहा बूंदी का ये वीडियो, यूज़र्स को आ रहा पसंद, देखें

फोटो: पत्रिका
Bundi Petrol Pump Viral Video: राजस्थान के बूंदी जिले के पेट्रोल पंप का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देश से लेकर विदेशी यूज़र्स भी इसे शेयर करने में लगे हुए हैं।
राजस्थान के बूंदी जिले के पेट्रोल पंप पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल डीजल भरवाने आए ट्रैक्टर में गाना बज रहा था। जो विदेशी पर्यटकों को इतना भाया की सब वाहन से उतरकर पेट्रोल पंप पर ही डांस करने लगे। जिसके बाद अब ‘चुनरी-चुनरी’ गाने पर डांस करते विदेशी पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूज़र्स को खूब पसंद भी आ रहा है ।
देखें वीडियो:-
मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में इमरजेंस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता अमिर खान ने किया। प्रदर्शनी में बूंदी का गढ़ पैलेस, जैन मंदिर व सुखमहल व हेरिटेज गलियों की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार विक्रांत शितोले व निशिकांत पलांडे की पेंटिंग देख आमिर खान दंग रह गए। विक्रांत शितोले की बूंदी की हेरिटेज गलियों की पेंटिंग देख पूछा कि यह पेंटिंग कहा कि है जिसमें इतने शानदार झरोखे है।
विक्रांत ने आमिर खान को विस्तार से बूंदी शहर की जानकारी दी और यहां की विरासत के बारे में बताया। जब आमिर को बताया गया कि बूंदी राजस्थान का 780 साल पुराना शहर है तो आमिर खान बोल उठे 'कभी मौका मिलेगा तो बूंदी जरूर आएंगे।' चित्रकार विक्रांत ने बताया कि जल्द ही अपने ग्रुप के साथ बूंदी आएंगे। इस दौरान कृपा शितोले, सुखविंदर सहित चित्रकार मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग