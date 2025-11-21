Viral Video: देश से लेकर विदेशों में भी वायरल हो रहा बूंदी का ये वीडियो, यूज़र्स को आ रहा पसंद, देखें

मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में इमरजेंस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता अमिर खान ने किया। प्रदर्शनी में बूंदी का गढ़ पैलेस, जैन मंदिर व सुखमहल व हेरिटेज गलियों की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार विक्रांत शितोले व निशिकांत पलांडे की पेंटिंग देख आमिर खान दंग रह गए। विक्रांत शितोले की बूंदी की हेरिटेज गलियों की पेंटिंग देख पूछा कि यह पेंटिंग कहा कि है जिसमें इतने शानदार झरोखे है।