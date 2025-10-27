Rajasthan Rain : राजस्थान के इस जिले में झमाझम बारिश, 33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले इस बांध के गेट

बूंदी। कार्तिक माह में सावन सी झड़ी लगी हुई है। रविवार बीती रात से हो रही झमाझम बारिश से नदी नालों में पानी की आवक हुई है। गुढ़ा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में हुई बारिश के चलते एक गेट एक फीट खोलकर मानसून अवधि समाप्त होने के बाद करीब 33 साल बाद पहली बार बांध के गेट खोलकर 642 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जानकारी अनुसार 1992 तक बांध पर 10 गेट थे, उसके बाद लगातार बढ़ते पानी एवं सिंचाई क्षेत्र को देखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा साल 2012 में 20 गेट ओर बनाए गए।