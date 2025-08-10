एक किलोमीटर की सड़क पर पैदल निकलना मुश्किल

रामगंजबालाजी. लालपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले नंदजी का खेड़ा मजरा तक पहुंचने वाला एक किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह से कीचड़ व गड्ढों से भरा हुआ है। बरसात के दिनों में यह रास्ता ग्रामीणों और बच्चों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। हालत इतनी खराब है कि मरीजों को आज भी खटिया पर बिठाकर पंचायत मुख्यालय तक लाना पड़ता है।