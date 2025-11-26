Bundi: कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की मौत, ट्रेन में सो रही थी बहन, स्टेशन पर ही गिर गया भाई, दोनों साथ में जा रहे थे बिहार

बूंदी के केशवरायपाटन सीआई हंसराज ने बताया कि युवक ट्रेन से नीचे गिर गया था। उसे गंभीर हालात में कोटा एमबीएस अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दुकानदारों और राहगीरों ने ट्रैक के पास शव देखकर 108 एंबुलेंस को सूचना दी। जांच में उसके पास से दो जनरल बोगी के टिकट मिले, जिससे पता चला कि वह अपनी बहन के साथ बिहार जाने के लिए निकला था।