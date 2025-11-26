Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi: कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की मौत, ट्रेन में सो रही थी बहन, स्टेशन पर ही गिर गया भाई, दोनों साथ में जा रहे थे बिहार

Bihar Youth Falls From Train: रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन से गिरकर मौत के शिकार हो गया। मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी दीपक कुमार (18) के रूप में हुई, जो पिछले एक साल से कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था।

बूंदी

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

NEET Student Death

गोले में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Kota NEET Aspirant Died: बूंदी जिले के केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात एक युवक ट्रेन से गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी दीपक कुमार (18) वर्ष के रूप में हुई, जो पिछले 1 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था।

बहन के साथ जा रहा था बिहार

बूंदी के केशवरायपाटन सीआई हंसराज ने बताया कि युवक ट्रेन से नीचे गिर गया था। उसे गंभीर हालात में कोटा एमबीएस अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दुकानदारों और राहगीरों ने ट्रैक के पास शव देखकर 108 एंबुलेंस को सूचना दी। जांच में उसके पास से दो जनरल बोगी के टिकट मिले, जिससे पता चला कि वह अपनी बहन के साथ बिहार जाने के लिए निकला था।

हॉस्टल वार्डन राजकुमार मेघवाल ने बताया कि दीपक अपनी बहन के साथ कोटा में रहता था। सोमवार रात वह बिना बताए हॉस्टल से निकल गया। रात करीब साढ़े आठ बजे उसने फोन पर बताया कि वह अपनी बहन के साथ है, लेकिन यह नहीं बताया कि दोनों बिहार जा रहे हैं।

ट्रेन में सो रही थी बहन

दीपक की बहन के अनुसार ट्रेन में बैठने के बाद वह सीट पर सो गई थी। उसे पता नहीं चला कि दीपक कब गेट की ओर गया। कॉल करने पर दीपक ने फोन भी नहीं उठाया। इसके बाद वह मथुरा उतरी और वापस कोटा पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

खबर शेयर करें:

