Udaipur Murder: देवर की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची भाभी, पार्टी करने के बाद सगे भाई ने कर दी थी बड़े भाई की हत्या

थानाधिकारी रामावतार ने बताया कि मृतक की पत्नी (आरोपी की भाभी) ने रिपोर्ट दी कि रता पुत्र नाना गमेती (45 ) और उसका छोटा भाई हीरा लाल रात में साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई रता पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।