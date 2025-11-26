Udaipur Murder: देवर की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची भाभी, पार्टी करने के बाद सगे भाई ने कर दी थी बड़े भाई की हत्या

पुलिस जांच की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Younger Brother Kills Elder Brother: उदयपुर जिले के ओगणा थाना क्षेत्र की पड़ावली चौकी अंतर्गत लहुरो का वास में सोमवार रात्रि 2 भाइयों के बीच झगड़े ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी से वार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
थानाधिकारी रामावतार ने बताया कि मृतक की पत्नी (आरोपी की भाभी) ने रिपोर्ट दी कि रता पुत्र नाना गमेती (45 ) और उसका छोटा भाई हीरा लाल रात में साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई रता पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना सोमवार रात लगभग 11:30 बजे की है। दोनों भाइयों के अलावा कोई अन्य नहीं था। सूचना मिलने पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। रता का शव पुलिस ने गोगुंदा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी हीरा लाल को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
