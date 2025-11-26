Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur Murder: देवर की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची भाभी, पार्टी करने के बाद सगे भाई ने कर दी थी बड़े भाई की हत्या

Murder After Liquor Party: उदयपुर जिले के ओगणा थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद एक दर्दनाक हत्या में बदल गया। कहासुनी बढ़ने पर छोटे भाई ने लाठी से वार कर बड़े भाई की जान ले ली।

less than 1 minute read
उदयपुर

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

पुलिस जांच की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Younger Brother Kills Elder Brother: उदयपुर जिले के ओगणा थाना क्षेत्र की पड़ावली चौकी अंतर्गत लहुरो का वास में सोमवार रात्रि 2 भाइयों के बीच झगड़े ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी से वार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

Murder Case: भाभी ने लिखवाई देवर की रिपोर्ट

थानाधिकारी रामावतार ने बताया कि मृतक की पत्नी (आरोपी की भाभी) ने रिपोर्ट दी कि रता पुत्र नाना गमेती (45 ) और उसका छोटा भाई हीरा लाल रात में साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई रता पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय भाइयों के अलावा कोई नहीं था मौजूद

घटना सोमवार रात लगभग 11:30 बजे की है। दोनों भाइयों के अलावा कोई अन्य नहीं था। सूचना मिलने पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। रता का शव पुलिस ने गोगुंदा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

आरोपी हिरासत में

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी हीरा लाल को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

26 Nov 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Murder: देवर की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची भाभी, पार्टी करने के बाद सगे भाई ने कर दी थी बड़े भाई की हत्या

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

