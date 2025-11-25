Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan: राजस्थान का ये BJP नेता गिरफ्तार, बेरहमी से की थी छोटे भाई की हत्या, 4 दिन से बना रहा था मर्डर करने का प्लान

Sikar Crime: सीकर पुलिस ने 2 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। इसमें भाजपा नेता मुकेश भींचर को छोटे भाई की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में और दूसरे आरोपी को पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

BJP

फोटो: पत्रिका

Murder Case Accused Arrested: छोटे भाई की हत्या करने वाले भाजपा नेता मुकेश भींचर को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक श्रवण भींचर के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

Crime News: हाथ-पैर बांध गला काटकर की हत्या

परिवादी सुरेंद्र कुमार (34) दत्तक पुत्र रामचंद्र जाट ने बताया कि उसका भाई मुकेश कुमार ज्यादातर सीकर में रहता है। वह 23 नवंबर को सीकर से गांव तारपुरा आया था। दोपहर के समय करीब 1.30 बजे मुकेश कुमार उसकी एक साल की बेटी पलक को अपने घर से मेरे घर पर सौंपने आया था। आधा घंटे बाद उसके भाई मुकेश कुमार के घर की तरफ हो-हल्ला की आवाज आई। वह भाई के घर गया तो वहां पर एक कमरे में मेरा भाई श्रवण उर्फ हवलदार फर्श पर पड़ा हुआ था।

Sikar Murder: चार दिन से बना रहा था मारने की योजना

आरोपी मुकेश भींचर ने पूछताछ में कबूला है कि वह चार दिन से भाई श्रवण को मारने की योजना बना रहा था। 23 नवंबर को भाई के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर गुस्से में धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका छोटा भाई श्रवण उर्फ हवलदार अत्यधिक शराब पीकर घर में मां को अन्य भाइयों को परेशान करता था। गुस्सा आने पर वह घर में तोड़फोड़ भी कर देता था। आरोपी पिपराली रोड पर किराए पर हॉस्टल चलाता था, श्रवण वहां भी आकर कई बार आकर बदमाशी करता था, जिससे उसे हॉस्टल बंद करना पड़ा। ऐसे में उसे हर माह डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपी श्रवण की जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए उसने यह हत्या की।

Husband Killed Wife: पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को भी पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। दादिया थाना पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के आरोपी पति अमरसिंह राजपूत को मुखबिर से सूचना मिलने पर दबोच लिया। आरोपी अत्यधिक शराब पीने का आदी है जो कई वर्षों से पत्नी से मारपीट करता आ रहा है।

Published on:

25 Nov 2025 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: राजस्थान का ये BJP नेता गिरफ्तार, बेरहमी से की थी छोटे भाई की हत्या, 4 दिन से बना रहा था मर्डर करने का प्लान

सीकर

राजस्थान न्यूज़

