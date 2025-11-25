Rajasthan: राजस्थान का ये BJP नेता गिरफ्तार, बेरहमी से की थी छोटे भाई की हत्या, 4 दिन से बना रहा था मर्डर करने का प्लान

आरोपी मुकेश भींचर ने पूछताछ में कबूला है कि वह चार दिन से भाई श्रवण को मारने की योजना बना रहा था। 23 नवंबर को भाई के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर गुस्से में धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका छोटा भाई श्रवण उर्फ हवलदार अत्यधिक शराब पीकर घर में मां को अन्य भाइयों को परेशान करता था। गुस्सा आने पर वह घर में तोड़फोड़ भी कर देता था। आरोपी पिपराली रोड पर किराए पर हॉस्टल चलाता था, श्रवण वहां भी आकर कई बार आकर बदमाशी करता था, जिससे उसे हॉस्टल बंद करना पड़ा। ऐसे में उसे हर माह डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपी श्रवण की जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए उसने यह हत्या की।