भगवान राम की निकाली सवारी, भस्म हुआ दशानन का अहंकार

कापरेन. शहर सहित क्षेत्र में विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवरात्र पर मन्दिरों,धार्मिक स्थलों पर शुरू हुए नौ दिवसीय अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति हुई और विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। दोपहर बाद नृङ्क्षसह मन्दिर से शोभायात्रा निकाली गई। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की सजीव झांकी सजाई गई और डीजे बेंडबाजो के साथ शोभायात्रा शुरू हुई। शोभायात्रा नृङ्क्षसह मन्दिर से शुरू हुई जो शहर के मुख्य मार्गो चौमुखा बाजार, शक्ति चौराहा, अस्पताल चौराहा आदि मुख्य मार्गो से होते हुए देर शाम को रावण चौक पहुंची। पूजा अर्चना के बाद राम लक्ष्मण ,हनुमान ने तीर से तीस फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। करीब एक मिनट में रावण का पुतला दहन हुआ। दशानंद का अंहकार धू धू कर जल उठा और कुछ ही पलों में अहंकार का पुतला राख हो गया। शहर में कई जगह लोगों ने रावण के पुतले का दहन किया। वहीं चरडाना,बलकासा, बालोद, अडीला आदि सभी गांवों में परंपरागत रूप से पूजा अर्चना के साथ।रावण के पुतले का दहन किया गया।