वैक्सीन लगवाने के बाद भी गायों में फैल रहा लम्पी रोग

गुढ़ानाथावतान. बरसात का दौर रुकने के साथ ही पशुपालकों व किसानों को गोधन में फैली संक्रामक लम्पी बीमारी ने चिंता में डाल दिया है। क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में एक सप्ताह से गायों में लम्पी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र के मंगाल, गरनारा, गुढ़ानाथावतान रामनगर आदि गांवों में गोवंश के लम्पी रोग से पीडि़त होने की सूचना है। अकेले मंगाल गांव में ही दो दर्जन गायों में बीमारी फेल चुकी है। पशुपालक शंकर गुर्जर की एक दर्जन गायें लम्पी से पीडि़त है तथा कुछ गायों ने तो चारा पानी भी छोड़ दिया है। पशुपालक ने बताया कि उसने सभी गायों के लम्पी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन फिर भी बीमारी हो गई है। गायों में बीमारी फैलने की सूचना पर पशुधन सहायक मौके पर पहुंच कर इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन पशु चिकित्सक या कोई एक्सपर्ट की टीम अभी तक गांवों में नहीं पहुंची है, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। पशुपालक किसान अपने स्तर पर ही पशुओं का इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं।