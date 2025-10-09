Bundi: पति-पत्नी मिलकर स्पा की आड़ में करते थे अनैतिक धंधा, कोर्ट ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश

साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में बताया कि वेलकम होटल में व्यवसाय के साथ अनैतिक रूप से स्पा चला कर मजबूर गरीब महिलाओं को लालच देकर देह व्यापार के कीचड़ में धकेलने के आरोप में होटल मालिक बनवारी शेखर पुत्र मांगीलाल निवासी झुवासा थाना रायथल व उसकी पत्नी किरण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।