बल्ले-बल्ले! अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड के साथ ऐसे मिलेंगी लगातार 9 दिन की छुट्टियां, जानें कब से शुरू होंगे दिवाली के अवकाश

October Holiday Calendar 2025: अगले महीने यानी अक्टूबर 2025 में त्योहारों की लाइन लगी हुई है और इस बार सरकारी, ऐच्छिक और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर शानदार लॉन्ग वीकेंड्स मिलने जा रहे हैं।
अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग से केवल दो छुट्टियां और लेते हैं तो आपको लगातार 9 दिनों की लंबी छुट्टियां मिल सकती हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहारों के साथ यह महीना घूमने, त्यौहार मनाने या परिवार के साथ समय बिताने का सुनहरा मौका लेकर आया है। स्कूलों में भी दिवाली अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा।
2 अक्टूबर (गुरुवार):- विजयादशमी/महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर (सोमवार):- दीपावली
22 अक्टूबर (बुधवार):- गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर (गुरुवार):- भाई दूज
1 अक्टूबर (बुधवार):- महानवमी
20 अक्टूबर (शुक्रवार):- करवाचौथ
शिक्षा विभाग ने इस बार दीपावली अवकाश व परीक्षा सहित कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। प्रदेश की स्कूलों में दिवाली का अवकाश 16 अक्टूबर की जगह अब 13 अक्टूबर से होगा। इसी तरह 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट 25 अक्टूबर से शुरू होगा।
राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप एक ने शिविरा पंचांग में संशोधन कर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वरिष्ठ शासन उपसचिव ओपी वर्मा की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि स्कूलों में मध्यावधि अवकाश 16 से 27 अक्टूबर की बजाय 13 से 24 अक्टूबर और द्वितीय परख 13 अक्टूबर के स्थान पर 25 से 28 अक्टूबर तक होंगे। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है।
शनिवार-रविवार की छुट्टी रहने वालों के मौज होने वाली है। दरअसल 21 अक्टूबर मंगलवार और 24 अक्टूबर शुक्रवार को अवकाश लेने पर 18 से 26 तक यानी 9 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है। क्योंकि 18-19 अक्टूबर को शनिवार-रविवार का अवकाश फिर 20 की दीपावली और 21 अक्टूबर की छुट्टी लेने पर अगले 2 दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी के बाद शुक्रवार की छुट्टी अपनी इच्छा से लेने पर फिर शनिवार-रविवार का अवकाश मिल जाएगा।
वहीं अक्टूबर के शुरू में ही 1 और 2 अक्टूबर की महानवमी और विजयादशमी की छुट्टी के एक दिन बाद ही शनिवार-रविवार का अवकाश मिलेगा। ऐसे में फिर शनिवार-रविवार का ऑफ होने वालों को एक साथ 5 छुट्टियां का लुत्फ़ उठाने को मिलेगा। ऐसे लोग मजे से परिवार के साथ त्यौहार मनाने का प्लान कर सकते हैं।
इस महीने में लॉन्ग वीकेंड की बात करें तो
10-11-12 अक्टूबर यानी करवाचौथ, शनिवार और रविवार का अवकाश
18-19-20 अक्टूबर यानी शनिवार-रविवार और दीपावली की छुट्टी ऐसे में आपको बिना छुट्टियों किए 2 लॉन्ग वीकेंड भी मिल सकते हैं।