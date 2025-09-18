बल्ले-बल्ले! अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड के साथ ऐसे मिलेंगी लगातार 9 दिन की छुट्टियां, जानें कब से शुरू होंगे दिवाली के अवकाश

शनिवार-रविवार की छुट्टी रहने वालों के मौज होने वाली है। दरअसल 21 अक्टूबर मंगलवार और 24 अक्टूबर शुक्रवार को अवकाश लेने पर 18 से 26 तक यानी 9 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है। क्योंकि 18-19 अक्टूबर को शनिवार-रविवार का अवकाश फिर 20 की दीपावली और 21 अक्टूबर की छुट्टी लेने पर अगले 2 दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी के बाद शुक्रवार की छुट्टी अपनी इच्छा से लेने पर फिर शनिवार-रविवार का अवकाश मिल जाएगा।