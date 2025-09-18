जयपुर के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा दिवाली का बड़ा तोहफा, धरातल पर उतरेगा 500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट के तहत 46 टंकियां तैयार होंगी। फिलहाल टंकियों के निर्माण को देखते हुए दो चरणों में जल कनेक्शन जारी कर बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में 30 सितंबर तक वेस्ट वे हाईट, नारायण विहार समेत 6 इलाकों में नव निर्मित टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर तक 15 टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 20 टंकियों से करीब 50 हजार जल कनेक्शन जारी होंगे।