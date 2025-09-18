जयपुर के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा दिवाली का बड़ा तोहफा, धरातल पर उतरेगा 500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्रोजेक्ट

Good News: बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पृथ्वीराज नगर फेज-द्वितीय धरातल पर उतरने लगा है।
जलदाय अधिकारियों का दावा है कि 30 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही 46 में से 20 टंकियों से कनेक्शन जारी कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि दिवाली पर सांगानेर, विद्याधर नगर व झोटवाड़ा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख लोगों को बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा।
प्रोजेक्ट के तहत 46 टंकियां तैयार होंगी। फिलहाल टंकियों के निर्माण को देखते हुए दो चरणों में जल कनेक्शन जारी कर बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में 30 सितंबर तक वेस्ट वे हाईट, नारायण विहार समेत 6 इलाकों में नव निर्मित टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर तक 15 टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 20 टंकियों से करीब 50 हजार जल कनेक्शन जारी होंगे।
प्रोजेक्ट का काम तेज गति से चल रहा है और 30 अक्टूबर तक 20 टंकियों से सप्लाई शुरू करने का रोडमैप तैयार किया है। दिसंबर अंत तक सभी 46 टंकियों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। शुभांशु दीक्षित, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर
सांगानेर, विद्याधर नगर व झोटवाड़ा में सप्लाई: पृथ्वीराज नगर पेयजल प्रोजेक्ट से सांगानेर, विद्याधर नगर व झोटवाड़ा की 5 लाख से ज्यादा की आबादी को बीसलपुर का पानी मिलेगा। अभी 20 टंकियां चालू होंगी और इनसे इन क्षेत्रों में रह रही ढाई लाख की आबादी को बीसलपुर के पानी से लाभान्वित किया जाएगा।
झोटवाड़ा क्षेत्र में सप्लाई के लिए लोहामंडी में पंप हाउस का वितरण तंत्र तैयार हो गया है। टंकियों का निर्माण जैसे-जैसे पूरा होगा वैसे ही वितरण तंत्र से उन्हें जोड़ा जाएगा। वहीं अन्य पंप हाउस पर बिजली कनेक्शन लेने समेत अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं।