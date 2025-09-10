टाइगर रिजर्व में बढ़ा प्रे बेस, नजर आने लगी राज्य पशु चिंकारा की चौकड़ियां

बनेंगे वन्यजीवों के नए ठिकाने

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बूंदी-चित्तौड़ मार्ग स्थित दक्षिण-पश्चिमी छोर पर बहुत बड़ा उपरमाल का पठार है, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से रामगढ़ को जोड़ता है। यह घास का मैदान व झाड़ीदार क्षेत्र बूंदी व चित्तौड़ के मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी ऊंचा उठा हुआ होने से इसे उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणपूर्वी पठार का हिस्सा है। भीलवाड़ा व बूंदी जिले का यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व के कोर प्रशासन के नियंत्रण में आता है और वर्तमान में यहां रास्ते बनाकर सुरक्षा बढ़ाने से वन्यजीवों की गतिविधियां दिन में ही देखी जा सकती है।