राजस्थान में नाबालिग से दरिंदगी…ठेकेदार, बस कंडक्टर और उसके साथी ने किया बलात्कार, 2 दिन बंधक बनाकर रखा

बूंदी: जिले के सदर थाना एरिया में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बूंदी के रहने वाले एक ठेकेदार ने पहले नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाया। फिर राजधानी जयपुर में बस कंडक्टर और उसके साथी ने नाबालिग से बलात्कार किया।
बताया जा रहा है कि नाबालिग को दो दिन तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। मामला 11 से 13 अगस्त के बीच का है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा कर रहे हैं। मामले में परिजनों ने बूंदी सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को जयपुर से दस्तयाब कर बूंदी लाया। मामले के जानकारी देते हुए नाबालिग ने अपने साथ बलात्कार होने की बात बताई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उर्मा शर्मा ने बताया कि मामला दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि जब नाबालिग के साथ बूंदी के ठेकेदार ने बलात्कार किया, उसके बाद घबराकर नाबालिग जयपुर जाने वाली बस में बैठ गई। जयपुर में सिंधी कैंप के समीप उसे दो लोग मिले, इसमें एक बस कंडक्टर और दूसरा उसका दोस्त था। पहले हालचाल पूछा और खाना खिलाया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। दो दिन तक बंधक बनाकर रखा।
कंडक्टर और उसके साथी ने दो दिन तक नाबालिग से बलात्कार किया। कंडक्टर नाबालिग को उसके घर छोड़ने की बात कहकर जयपुर से बस में लेकर रवाना हुआ, लेकिन टोंक बस स्टैंड पर पानी पीने की कहकर उतरा और वापस बस में ही नहीं चढ़ा। बाद में बस कोटा पहुंच गई।
नाबालिग को ठीक नहीं लगा तो वह वापस जयपुर की बस में बैठकर देर रात जयपुर पहुंच गई। देर रात ठेले के पास उसने जयपुर पुलिस से संपर्क कर आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई। बूंदी सदर थाना पुलिस को जयपुर पुलिस ने संपर्क कर घटना के बारे में बताया। बूंदी पुलिस नाबालिग को जयपुर से बूंदी लेकर पहुंची।