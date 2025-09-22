राजस्थान रोडवेज का नया नियम: 3000 किमी बस चलने के बाद ही मिलेगा परिचालकों को वेतन

रोडवेज के कई डिपो में परिचालकों के बिना किसी ठोस कारण पद के विपरीत काम करने की शिकायतें मिल रहीं थी। जिससे रोडवेज के डिपो तय लक्ष्य के अनुसार बसों का संचालन नहीं कर पा रहे थे। कई परिचालक तो महज कुछ किलोमीटर तक ही बस चलवा रहे थे। जिससे डिपो के अन्य परिचालकों का कार्यभार बढ़ता जा रहा था। रोडवेज को राजस्व का नुकसान भी हो रहा था। यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी।