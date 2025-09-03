Rajasthan: पूर्व BJP विधायक के घर पर हंगामा… तोड़फोड़, ससुर ने बहू और उसकी मां के खिलाफ मामला करवाया दर्ज

पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने कोतवाली में बहू, उसकी मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ विरुद्ध घर में घुसकर, चोरी, धमकी, मारपीट और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। उधर बहू की मां ने भी विधायक के स्टॉफ के खिलाफ थाने में शिकायत दी हैं।
डोगरा ने एफआईआर में बताया कि गत 31 अगस्त को शाम को उनकी बहू दिव्या गोस्वामी न्यू कॉलोनी स्थित आवास पर आई। वह बरामदे में बैठे हुए थे। दिव्या ने अपशब्द बोलते हुए कहा कि वह बून्दी न्यू कॉलोनी निवास पर ही रहेगी।
पूर्व विधायक ने कहा कि तुम्हारा और बेटे गौरव का वैवाहिक विवाद हैं। इस कारण तुम जयपुर निवास पर ही रहो या गौरव डोगरा बूंदी रहे तो उसके साथ बूंदी में स्थित मकान में निवास करो। इस पर दिव्या ने हंगामा करते हुए फोन करके अपनी मां अनुसूईया गोस्वामी, भाई, मामा एवं अन्य 7-8 व्यक्ति घर पर बुला लिया। आते ही वे झगड़ा करते हुए कहने लगे कि चल अचल सम्पत्ति दिव्या के नाम करनी होगी और मारपीट पर उतारू हो गए।
इस दौरान नौकर स्टील के गिलासों में पानी लेकर आया तो दिव्या, उसकी मां और साथ आए व्यक्ति गिलास उठा कर ड्राईंग रूम में लगी हुई तस्वीरों को तोडने लगे एवं कांच की सेन्टर टेबल को उठा कर पटक दिया। वे मकान के बरामदे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की सीपीयू भी निकालकर ले गए। अनुसूईया गोस्वामी भाजपा में प्रदेश मंत्री पद पर नियुक्त है।
डोगरा ने बताया कि उसके पुत्र गौरव डोगरा का विवाह करीब 9 माह पूर्व कोटा निवासी दिव्या के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात दिव्या एवं गौरव के वैवाहिक संबंध सौहादपूर्वक नहीं रहे। विवाह के उपरांत से ही दिव्या गौरव डोगरा से पैतृक सम्पत्ति को स्वयं के नाम स्थानान्तरण करने के लिए दबाव बनाने लगी।
मामला दर्ज करवाया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है।
-अशोक डोगरा, पूर्व विधायक, बूंदी
पूर्व विधायक ने प्राथमिकी सौंपी थी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुसूईया गोस्वामी की ओर से भी पूर्व विधायक के स्टाफ के खिलाफ धक्का मुक्की व छेड़छाड़ करने की प्राथमिकी सौंपी गई थी, जो दर्ज कर ली गई है।
-भंवर सिंह, कोतवाल, बूंदी