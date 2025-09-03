Rajasthan: पूर्व BJP विधायक के घर पर हंगामा… तोड़फोड़, ससुर ने बहू और उसकी मां के खिलाफ मामला करवाया दर्ज

पूर्व विधायक ने कहा कि तुम्हारा और बेटे गौरव का वैवाहिक विवाद हैं। इस कारण तुम जयपुर निवास पर ही रहो या गौरव डोगरा बूंदी रहे तो उसके साथ बूंदी में स्थित मकान में निवास करो। इस पर दिव्या ने हंगामा करते हुए फोन करके अपनी मां अनुसूईया गोस्वामी, भाई, मामा एवं अन्य 7-8 व्यक्ति घर पर बुला लिया। आते ही वे झगड़ा करते हुए कहने लगे कि चल अचल सम्पत्ति दिव्या के नाम करनी होगी और मारपीट पर उतारू हो गए।