Bundi News : जिला प्रमुख के आने से पहले प्लास्टर के साथ गिरी फॉल्स सीलिंग, मचा हड़कंप

जानकारी अनुसार जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर का चेंबर में रोजाना सुबह अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गुरुवार को कार्यालय समय शुरू होने से पूर्व ही अचानक से छत का प्लास्टर गिरा, जिसके वजन से फॉल्स सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हड़कंप मच गया।