Bundi News : जिला प्रमुख के आने से पहले प्लास्टर के साथ गिरी फॉल्स सीलिंग, मचा हड़कंप

बूंदी। जिला प्रमुख कार्यालय परिसर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जिला प्रमुख चेंबर की छत पर लगी फॉल्स सीलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि यह हादसा कार्य समय शुरू होने से कुछ ही देर पहले हुआ।
जानकारी अनुसार जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर का चेंबर में रोजाना सुबह अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गुरुवार को कार्यालय समय शुरू होने से पूर्व ही अचानक से छत का प्लास्टर गिरा, जिसके वजन से फॉल्स सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हड़कंप मच गया।
बीते दिनों बूंदी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते भवन की छत में सीलन आ गई थी। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने भवन की मरम्मत व देखरेख की ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि जिला प्रमुख चेंबर की छत पर लगी फॉल्स सीलिंग नीचे गिर गई।
हादसे को लेकर जब जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक घटना की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगी।