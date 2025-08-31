बाघों के प्राकृतिक कॉरिडोर में टाइगर रिजर्व के बीच हाइवे बना बाधक

बूंदी. गुढ़ानाथावतान. बूंदी के निकट रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर वन्यजीवों के लिए सुरक्षित अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं होने से प्राकृतिक बाघ कॉरिडोर बाधित हो गया है। युवा बाघिन आरवीटी-8 करीब एक सप्ताह से टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से निकलकर कालदां बफर जोन में जाने के लिए सड़क पार नहीं कर पा रही है। बाघिन का मूवमेंट लगातार सड़क किनारे व शहर के पास होने से वन विभाग नियमित निगरानी में जुटा हुआ है। बाघिन पिछले दो दिन से गढ़ पैलेस में रानी जी के महल के आस-पास बनी रही। बाघिन अपनी टेरेटरी की तलाश में है तथा एक माह से लगातार मूवमेंट कर रही है। बाघिन का मूवमेंट विगत 20 दिनों से बूंदी शहर के पास के बफर जोन के जंगलों में बना हुआ है।