कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां, केसरिया बालम पधारो हारे देश पर झूमे दर्शक

बूंदी. शहर के कुंभा स्टेड़ियम कजली तीज मेला मंच पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें स्थानीय व बाहर से आए कलाकारों की प्रस्तुति ने समां बांध दिया।
बूंदी की मांड़ गायिका उषा शर्मा द्वारा केसरिया बालम पधारो हारे देश के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग झूम उठे। इसके बाद भगत झांकी, कृष्ण रास की प्रस्तुति लोगों को भायी। गौतम परमार, बाड़मेर लंगा गायन-राजस्थानी लोक गीत पर मानों लोग टकटकी लगाएं देखते रहे। बाडमेर की भवाई नृत्य, काली मैया नृत्य, गिरीराज ढोली, बूंदी की राजस्थानी लोक नृत्य, ममता देवी व छबड़ा एवं बारां के कलाकारों ने चकरी नृत्य ने समां बांध दिया।
कार्यक्रम के अतिथि ब्रह्माकुमारी प्रजापति आशा व अल्का बहन, सांस्कृतिक पर्यटन प्रकोष्ठ अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह हाड़ा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। नगरपरिषद सभापति व मेला संयोजक सरोज अग्रवाल, कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा सहित समिति सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अधिवक्ता राजकुमार दाधीच ने किया। इसके बाद किशनगढ़ का चरी नृत्य हरीशंकर नागर द्वारा करवर की कच्ची घोड़ी नृत्य, जोधपुर का कालबेलिया नृत्य व मयूर नृत्य-फूलों की होली जैसे एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी गई।