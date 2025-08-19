कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां, केसरिया बालम पधारो हारे देश पर झूमे दर्शक

कार्यक्रम के अतिथि ब्रह्माकुमारी प्रजापति आशा व अल्का बहन, सांस्कृतिक पर्यटन प्रकोष्ठ अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह हाड़ा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। नगरपरिषद सभापति व मेला संयोजक सरोज अग्रवाल, कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा सहित समिति सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अधिवक्ता राजकुमार दाधीच ने किया। इसके बाद किशनगढ़ का चरी नृत्य हरीशंकर नागर द्वारा करवर की कच्ची घोड़ी नृत्य, जोधपुर का कालबेलिया नृत्य व मयूर नृत्य-फूलों की होली जैसे एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी गई।