महर्षि दधीची अमर रहे के जयकारों से गूंजा मार्ग, स्वागत से दिखे अभिभूत

बूंदी. दाधीच समाज की ओर से राधा अष्टमी के अवसर पर रविवार को महर्षि दधीचि जयंती मनाई गई। दोपहर बाद शहर में शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें समाजबंधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। समाज प्रवक्ता अनंत दाधीच ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत महेश उद्यान में हुई। जहां पहले शोभायात्रा के पात्रों का चयन किया गया। इसके बाद महर्षि दधीचि की आरती कर शोभायात्रा शुरू हुई। जो नाहर का चौहट्टा से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चारभुजा मंदिर पहुंची। शोभायात्रा का जगह-जगह विभिन्न संगठनों की ओर स्वागत अभिनंदन किया गया।
शोभायात्रा में शामिल लोग एक विशेष गणवेश में थे और पूरा मार्ग महर्षि दधीची अमर रहे के जयकारें लगाते चले। झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। चारभुजा मंदिर से शोभायात्रा वापिस वाहन रैली के रूप में बायपास दधीचि वाटिका पहुंचा, जहां महर्षि की महाआरती की गई। शोभायात्रा में समाज अध्यक्ष अशोक दाधीच, सचिव राजेश बना, निर्माण शाखा अध्यक्ष कन्हैया दाधीच, कोषाध्यक्ष शिवचंद्र दाधीच, युवा शाखा अध्यक्ष शुभ, ऋतुराज दाधीच, विनोद , प्रकाश, गोपाल दाधीच सहित समाजबंधु मौजूद रहे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी प्रस्तुति
शनिवार रात को महर्षि वाटिका में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहन प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर डॉ. लोकेश, विजय व्यास, घनश्याम दाधीच, बसंत दाधीच, लोकेश दाधीच, शुभांग दौराश्री, राजकुमार दाधीच व महिला मंडल अध्यक्ष स्वाति दाधीच व सचिव अरुंधति दाधीच ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया।