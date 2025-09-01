महर्षि दधीची अमर रहे के जयकारों से गूंजा मार्ग, स्वागत से दिखे अभिभूत

बूंदी. दाधीच समाज की ओर से राधा अष्टमी के अवसर पर रविवार को महर्षि दधीचि जयंती मनाई गई। दोपहर बाद शहर में शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें समाजबंधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। समाज प्रवक्ता अनंत दाधीच ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत महेश उद्यान में हुई। जहां पहले शोभायात्रा के पात्रों का चयन किया गया। इसके बाद महर्षि दधीचि की आरती कर शोभायात्रा शुरू हुई। जो नाहर का चौहट्टा से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चारभुजा मंदिर पहुंची। शोभायात्रा का जगह-जगह विभिन्न संगठनों की ओर स्वागत अभिनंदन किया गया।