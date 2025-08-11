11 अगस्त 2025,

सोमवार

बूंदी

Public Holiday: राजस्थान में यहां कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, दफ्तर से लेकर स्कूल-कॉलेज सब रहेंगे बंद

Public holiday on 12 August: बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर कलेण्डर वर्ष-2025 जिले में मंगलवार को कजली तीज के उपलक्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

बूंदी

Rakesh Mishra

Aug 11, 2025

Public Holiday
प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान बूंदी की ऐतिहासिक कजली तीज मेले का शुभारंभ मंगलवार को शहर में निकाली जाने वाली तीज माता की शोभायात्रा के साथ होगा। इसी के साथ नगर परिषद द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा।

वहीं बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर कलेण्डर वर्ष-2025 जिले में मंगलवार को कजली तीज के उपलक्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी स्कूल-कॉलेज और ऑफिस की छुट्टियां रहेगी। वहीं शहर के कुंभा स्टेडियम में मंगलवार से 15 दिवसीय कजली तीज मेले का आगाज होगा। शाम को 5 बजे रामप्रकाश टॉकिज से तीज माता की सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यहां मेला ग्राउंड कुंभा स्टेडि़यम पहुंचेगी।

पूजा-अर्चना के साथ शुरू होगा मेला

जहां विधिवत तीज माता की पूजा-अर्चना के साथ मेला शुरू हो जाएगा। इधर, मेला ग्राउंड में चकरी, झूले व दुकान वाले आ गए हैं। दुकानदार दिनभर अपनी दुकानों को लगाने में व्यस्त नजर आए। साथ ही चकरी, झूले वाले भी तैयारियां में जुटे रहे। वहीं मेला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी मंच बनकर तैयार हो गया है।

यहां भी निकलेगी सवारी

वहीं नैनवां नगर पालिका के तत्वावधान शहर दो दिवसीय कजली तीज माता की सवारी महोत्सव मंगलवार से शुरू होगी। पहले दिन मंगलवार को सवारी गढ़चौक से परम्परागत मार्ग से ही निकलेगी। वहीं दूसरे दिन बुधवार को निकलने वाली तीज की सवारी के प्रारम्भ होने का स्थान व मार्ग बदला गया है। नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि शहर में मंगलवार व बुधवार को कजली तीजमाता की सवारी निकाली जाएगी।

यह वीडियो भी देखें

पहले दिन मंगलवार शाम को तीज माता की गढ़चौक से सवारी रवाना होकर खानपोल दरवाजा होती हुई नवल सागर तालाब पहुंचेगी। जहां तीजमाता के वन विहार की रस्म के साथ सवारी वापस गढ़चौक मे आकर विसर्जित होगी। दूसरे दिन बुधवार को सवारी नगरपालिका से रवाना होगी, जो बूंदी रोड से होती हुई कनकसागर तालाब पर पहुंचेगी। तालाब पर वन विहार की रस्म के बाद सवारी वापस उसी मार्ग से वापस नगरपालिका कार्यालय पहुंचेगी। जहां पर दो दिवसीय महोत्सव का समापन होगा।दोनों ही दिन राजकीय व गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमोहक झांकिया प्रस्तुत की जाएगी।

Published on:

11 Aug 2025 07:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Public Holiday: राजस्थान में यहां कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, दफ्तर से लेकर स्कूल-कॉलेज सब रहेंगे बंद

