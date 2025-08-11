Public Holiday: राजस्थान में यहां कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, दफ्तर से लेकर स्कूल-कॉलेज सब रहेंगे बंद

पहले दिन मंगलवार शाम को तीज माता की गढ़चौक से सवारी रवाना होकर खानपोल दरवाजा होती हुई नवल सागर तालाब पहुंचेगी। जहां तीजमाता के वन विहार की रस्म के साथ सवारी वापस गढ़चौक मे आकर विसर्जित होगी। दूसरे दिन बुधवार को सवारी नगरपालिका से रवाना होगी, जो बूंदी रोड से होती हुई कनकसागर तालाब पर पहुंचेगी। तालाब पर वन विहार की रस्म के बाद सवारी वापस उसी मार्ग से वापस नगरपालिका कार्यालय पहुंचेगी। जहां पर दो दिवसीय महोत्सव का समापन होगा।दोनों ही दिन राजकीय व गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमोहक झांकिया प्रस्तुत की जाएगी।