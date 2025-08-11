11 अगस्त 2025,

सिरोही

आबूरोड में मिनी सचिवालय की तर्ज पर बनेगा पालिका का नवीन भवन, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे

मुख्य बाजार से करीब तीन किलोमीटर दूर आकराभट्टा क्षेत्र में जाट भवन के सामने नवीन एक मंजिला नगरपालिका कार्यालय भवन बनाना प्रस्तावित है।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 11, 2025

Abu Road
आबूरोड नगरपालिका के प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवन का नक्शा। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के आबूरोड शहर की नगरपालिका को तीस साल में भी अपना कार्यालय भवन नसीब नहीं हुआ। आमजन की सुविधा के लिए सामाजिक, विवाह समेत अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाए सामुदायिक भवन में तीन दशक से पालिका का कार्यालय संचालित हो रहा है, जो अब छोटा पड़ने लगा है।

इसको ध्यान में रखकर अब मिनी सचिवालय की तर्ज पर निकाय का नवीन भवन निर्माण की कवायद शुरू हुई है। भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। पालिका शहरवासियों के मनोरंजन के लिए चौपाटी का निर्माण करवाएगी, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

छह बीघा जमीन पर बनेगा भवन

मुख्य बाजार से करीब तीन किलोमीटर दूर आकराभट्टा क्षेत्र में जाट भवन के सामने नवीन एक मंजिला नगरपालिका कार्यालय भवन बनाना प्रस्तावित है। छह बीघा जमीन पर बनने वाले कार्यालय भवन परिसर में पार्किंग, सभागार, अलग-अलग शाखा कार्यालय, पार्षदों के बैठने के लिए अलग भवन समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

चौपाटी से मनोरंजन-रोजगार, पालिका को होगी आय

गांधीनगर पुराने रेलवे फाटक पर नवनिर्मित ओवरब्रिज के नीचे पालिका चौपाटी विकसित करवाएगी, जिस कार्य पर करीब पांच करोड़ खर्च होंगे। चौपाटी पर पार्किंग, 15 दुकानें, पार्क, पाथ-वे समेत अन्य विकास के कार्य करवाए जाएंगे। जिससे शहरवासियों को मनोरंजन की सुविधा मिलेगी, वहीं दुकानें किराए पर देने से पालिका की निजी आय में वृद्धि होगी।

1995 में शिफ्ट किया था कार्यालय

पूर्व में नगरपालिका कार्यालय सब्जी मंडी के पास पुराने सरकारी अस्पताल के पास पालिका के स्वामित्व के एक मंजिला भवन में संचालित हो रहा था। भवन क्षतिग्रस्त होने से वर्ष 1995 में कार्यालय को डाक बंगला के पास सामुदायिक भवन में शिट किया। तब से इसी भवन में कार्यालय चल रहा है।

इनका कहना है

पालिका के नवीन कार्यालय भवन व चौपाटी के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन कार्यों पर करीब 15 करोड़ खर्च होंगे। कार्यालय भवन आकराभट्टा में बनाना प्रस्तावित है।

  • मगनदान चारण, पालिकाध्यक्ष, आबूरोड

