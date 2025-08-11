आबूरोड में मिनी सचिवालय की तर्ज पर बनेगा पालिका का नवीन भवन, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे

इसको ध्यान में रखकर अब मिनी सचिवालय की तर्ज पर निकाय का नवीन भवन निर्माण की कवायद शुरू हुई है। भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। पालिका शहरवासियों के मनोरंजन के लिए चौपाटी का निर्माण करवाएगी, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।