Rajasthan: अगस्त में बारिश के लिए तरस रहा राजस्थान का यह जिला, 26 बांध अभी तक खाली

एक तरफ जहां राजस्थान के कई जिलों में जुलाई के महीने में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए थे, वहीं सिरोही में अगस्त महीना शुरू होने के बाद भी मानसून मानो रूठ सा गया है। मानसून के जिले में प्रवेश के 55 दिन हो गए, लेकिन जिले के 30 बांधों में से मात्र 4 बांध ही लबालब हो सके हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक सिरोही के मुख्य पेयजल स्त्रोत 22.50 फीट क्षमता वाले अणगोर बांध में 8.10 फीट पानी का गेज मापा गया।