Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 3 घंटे तक झमाझम बारिश, नदी-नाले उफने, घरों में घुसा पानी

पिछले 24 घंटे की बात करें तो भरतपुर जिले के नगर में सर्वाधिक बारिश 35 मिमी दर्ज की गई। राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा और डूंगरपुर के कई इलाकों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, कोटा जिले के अयाना में शाम 5 बजे बाद बादल छाने के साथ तेज हवाओं के बीच करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया।