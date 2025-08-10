10 अगस्त 2025,

रविवार

कोटा

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 3 घंटे तक झमाझम बारिश, नदी-नाले उफने, घरों में घुसा पानी

Kota Heavy Rain: राजस्थान के कोटा सहित कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार सुबह तीन घंटे तक जोरदार बारिश हुई।

कोटा

Anil Prajapat

Aug 10, 2025

Rajasthan-Heavy-rain
Play video
कोटा जिले के सांगोद में भारी बारिश। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कोटा सहित कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार सुबह तीन घंटे तक जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें द​रिया बन गई और बारिश का पानी घरों व मकानों में घुस गया।

मौसम विभाग ने भी आज कोटा सहित 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज मेघगर्जन के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ।

करीब 3 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में बने मकानों में पानी भर जाने से अफरा तफरी मच गई।

4 इंच से अधिक बारिश दर्ज

सांगोद इलाके में सुबह करीब 3 घंटे तक तेज बारिश हुई। भारी बारिश के चलते हरिपुरा गांव जलमग्न हो गया। वहीं, सांगोद क्षेत्र में उजाड़ नदी में तेज उफान है, जिससे निचले इलाकों लोगों को परेशानी हो रही है। क्षेत्र में एक ही दिन में अब तक करीब 4 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है।

भरतपुर जिले के नगर में सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटे की बात करें तो भरतपुर जिले के नगर में सर्वाधिक बारिश 35 मिमी दर्ज की गई। राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा और डूंगरपुर के कई इलाकों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, कोटा जिले के अयाना में शाम 5 बजे बाद बादल छाने के साथ तेज हवाओं के बीच करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ में बारिश की संभावना है।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह बारिश कम रहने की संभावना है, हालांकि 15 अगस्त तक भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। भरतपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

10 Aug 2025 01:21 pm

10 Aug 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 3 घंटे तक झमाझम बारिश, नदी-नाले उफने, घरों में घुसा पानी

