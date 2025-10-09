Patrika LogoSwitch to English

बूंदी के बहुचर्चित गोवंश हत्याकांड में तीन आरोपी रिमांड पर भेजे, गांव में निकाला जुलूस, भीड़ ने की जमकर नारेबाजी

धनावा के निकट उडयन नदी पर एक गोवंश का सिर व पैर मिले थे, जिससे गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे। वहां से सिर व अन्य अवशेष निकालकर कई घंटों तक अलोद-बूंदी मार्ग पर जाम कर दिया था।

बूंदी

Rakesh Mishra

Oct 09, 2025

आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस। फोटो- पत्रिका

हिण्डोली(बूंदी)। दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनावा के निकट उडयन नदी में 19 सितंबर को गोवंश को मारकर अवशेष नदी में डालने के तीन आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया।

वहीं आरोपियों का अलोद गांव में जुलूस निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। आरोपियों ने गांव में ही बेसहारा घुमने वाले गोवंश को मारकर खाने लायक मांस रख लिया एवं शेष भाग नदी में डाल दिया था ताकि वह पानी में बह जाए और किसी को कोई शक नहीं रहे।

गोवंश का सिर व पैर मिले

जानकारी अनुसार धनावा के निकट उडयन नदी पर एक गोवंश का सिर व पैर मिले थे, जिससे गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे। वहां से सिर व अन्य अवशेष निकालकर कई घंटों तक अलोद-बूंदी मार्ग पर जाम कर दिया था। बाद में अणतगंज सरपंच की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं मे प्रकरण दर्ज कर अनुसधान शुरु किया गया।

ऐसे खुला राज

गोवंश के नदी में अवशेष मिलने के बाद ग्रामीण व हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा उबाल पर था। जिले में आए दिन आंदोलन और प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासन परेशान था। पुलिस ने विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर अरबाज पुत्र अख्तर अली एवं गुलजार उर्फ बल्लु पुत्र अब्दुल कयुम निवासी अलोद थाना दबलाना को थाने में बुलाकर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने सरफराज पुत्र सलीम अहमद निवासी पुरानी टोंक भी इस घटना में शामिल होना बताया। जिस पर पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी के बहुचर्चित गोवंश हत्याकांड में तीन आरोपी रिमांड पर भेजे, गांव में निकाला जुलूस, भीड़ ने की जमकर नारेबाजी

