बूंदी के बहुचर्चित गोवंश हत्याकांड में तीन आरोपी रिमांड पर भेजे, गांव में निकाला जुलूस, भीड़ ने की जमकर नारेबाजी

गोवंश के नदी में अवशेष मिलने के बाद ग्रामीण व हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा उबाल पर था। जिले में आए दिन आंदोलन और प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासन परेशान था। पुलिस ने विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर अरबाज पुत्र अख्तर अली एवं गुलजार उर्फ बल्लु पुत्र अब्दुल कयुम निवासी अलोद थाना दबलाना को थाने में बुलाकर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने सरफराज पुत्र सलीम अहमद निवासी पुरानी टोंक भी इस घटना में शामिल होना बताया। जिस पर पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।