जिंदा जलकर मर गए टैंकर चालक के खिलाफ FIR दर्ज, ट्रक ड्राइवर ने बताया जयपुर–अजमेर हाईवे पर हादसे की रात का खौफनाक मंजर

बुधवार सुबह जब लोगों ने मौके पर जले हुए वाहनों और बिखरे हुए सिलेंडरों के टुकड़े देखे तो रात की भयावहता का मंजर सबके रोंगटे खड़े कर गया। ट्रक के लगातार होते धमाकों में उसका केबिन तक नष्ट हो गया। टक्कर के बाद टैंकर का केबिन जलकर पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया। करीब 500 मीटर तक फैले गैस सिलेंडरों के अवशेष और जले हुए मलबे ने उस रात की भीषण तबाही की गवाही दी।