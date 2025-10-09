Jaipur Gas Cylinder Blast: एक चालक ने बचाई कई जिंदगी, जिंदा जले रामराज के घर मातम, चश्मदीदों ने बयां किया आंखों देखा हाल



राजेश कुमार ने बताया कि मैं धर्म कांटे पर काम कर रहा था। तभी ट्रकों की भिड़ंत की आवाज आई तो तुरंत होटल ग्राउंड की तरफ भागा। ग्राउंड में केमिकल टैंकर और एक ट्रेलर में आग लगी हुई थी। लपटें तेजी से गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में फैल गई। फिर तेज धमाके शुरू हो गए। सिलेंडर के टुकड़े दूर-दूर जाकर गिर रहे थे। हर धमाके के साथ जमीन हिल रही थी और धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। हर कोई घटनास्थल से दूर जाने की आवाजें लगा रहा था।