Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Gas Cylinder Blast: एक चालक ने बचाई कई जिंदगी, जिंदा जले रामराज के घर मातम, चश्मदीदों ने बयां किया आंखों देखा हाल

Jaipur Gas Cylinder Blast: सावरदा पुलिया के पास केमिकल टैंकर और एलपीजी ट्रक की टक्कर से भीषण आग लगने से रातभर दमकलें पानी डालती रहीं। सुबह टैंकर से रिसाव ने दहशत बढ़ा दी। दूर-दूर तक कालिख, जले सिलेंडर के टुकड़े और भय का माहौल फैल गया था।

4 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 09, 2025

Jaipur Gas Cylinder Blast
Play video

Jaipur Gas Cylinder Blast (All photo source Dinesh Dabi)

Jaipur Gas Cylinder Blast: जयपुर: अजमेर रोड पर सावरदा पुलिया के पास खड़े एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में केमिकल से भरे टैंकर के घुसने के बाद हुए अग्निकांड के निशान बुधवार सुबह भयावहता दर्शा रहे थे। टैंकर में बेंजीन भरा होने की आशंका पर रातभर दमकलों से उस पर पानी डाला गया। सुबह टैंकर से केमिकल का रिसाव देख दहशत फैल गई।


पुलिस ने लोगों को दूर किया। ढाबों को बंद करवा दिया गया। टैंकर पर लिखा होने पर एफएसएल ने भी उसमें बेंजीन की आशंका जताई। बाद में पता चला कि टैंकर में बेंजीन नहीं, बल्कि लाइट लिक्विड पैराफिन (एलएलपी) है। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एलएलपी का सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा में उपयोग होता है।


वहीं, हादसे के बाद मंगलवार रात 10.30 बजे अजमेर-जयपुर हाइवे बंद कर दिया गया था। इससे दोनों तरफ 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। देर रात 3 बजे जयपुर से अजमेर जाने वाला मार्ग शुरू किया गया। वहीं, बिखरे पड़े सिलेंडर के टुकड़ों को विश्वकर्मा रवाना करने के बाद अजमेर से जयपुर की तरफ वाला हाइवे सुबह पांच बजे शुरू किया गया।


दर्ज करवाया मामला


उपाधीक्षक दीपक खण्डेलवाल ने बताया कि टैंकर में जिंदा जले चालक की शिनाख्त टोंक निवासी रामराज मीणा के रूप में हुई है। टैंकर मालिक और मृतक चालक रामराज के खिलाफ सिलेंडर से भरे ट्रक के चालक प्रेमशंकर मीणा ने लापरवाही का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि नसीराबाद प्लांट से एलपीजी गैस सिलेंडर भरकर जयपुर जा रहा था।


कहा था…दीपावली पर आऊंगा


टोंक के देवली स्थित राजकोट निवासी टैंकर चालक रामराज मीणा के जिंदा जल जाने की सूचना पर घर में कोहराम मच गया। पिता रामकिशन, मां रामकन्या, पत्नी चेना देवी, पुत्र पवन और हरिराम को परिचित व रिश्तेदार ढांढस बंधा रहे थे। रामराज गांव में पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था।


करीब 10 साल से वह भारी वाहन चला रहा था। लोगों ने बताया कि रामराज 20 दिन पहले टैंकर लेकर निकला था। तब पत्नी और बच्चों से कहा था कि दीपावली पर घर आएगा। वहीं, एक अन्य ट्रेलर का खलासी हादसे में घायल हो गया।


भरा था 29 हजार लीटर केमिकल


टैंकर में एलएलपी केमिकल विदेश से मु्बई पोर्ट पर आया था, जहां से रामराज टैंकर में भरकर हिमाचल के सोलन स्थित बद्दी फैक्ट्री में ले जा रहा था। हादसे के समय टैंकर में 29 हजार लीटर केमिकल भरा था। पानीपत से केमिकल सप्लाई करने वाली फर्म के प्रतिनिधि पृथ्वीराज घटना स्थल पर पहुंचे। लीकेज होने पर हरियाणा से दूसरा टैंकर मंगवाया, जिसके रात तक पहुंचने पर उसमें केमिकल शिफ्ट किया गया।


कौन देगा इन सवालों के जवाब


-क्या टैंकर चालक को झपकी आ गई थी।
-क्या चालक टैंकर को ढाबे की तरफ ले रहा था और खड़े ट्रक में घुस गया।
-टैंकर के ब्रेक फेल हुए या कोई अन्य गड़बड़ी हुई।
-क्या आरटीओ दस्ते से बचने के लिए टैंकर अनियंत्रित हुआ।


ट्रक में 350 सिलेंडर भरे थे, 230 के उड़े परखच्चे : चश्मदीदों ने बयां किया आंखों देखा हाल…


होटल संचालक कालूराम गुर्जर ने बताया कि रात को एक दर्जन से अधिक लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे। इसी बीच तेज धमाका हुआ और लोग ढाबे के पिछले गेट की तरफ भागे। होटल के ग्राउंड में दो ट्रक खड़े थे, जिनमें गैस सिलेंडर भरे थे। उनमें से एक ट्रक का चालक प्रेमशंकर खाना खा रहा था। तभी रफ्तार से आ रहा केमिकल से भरा एक टैंकर ग्राउंड में खड़े ट्रेलर से टकराया।


टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में दोनों वाहनों में आग लग गई। आग फैलते ही अफरा-तफरी मच गई। सिलेंडर से भरे ट्रकों के चालक बाहर भागे। एक चालक ने फुर्ती दिखाई ट्रक को स्टार्ट किया और उसे तेजी से आग की लपटों से दूर ले गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन खाना खा रहे दूसरे ट्रक चालक को इतना मौका भी नहीं मिल पाया।


हर धमाके के साथ जमीन हिल रही थी


राजेश कुमार ने बताया कि मैं धर्म कांटे पर काम कर रहा था। तभी ट्रकों की भिड़ंत की आवाज आई तो तुरंत होटल ग्राउंड की तरफ भागा। ग्राउंड में केमिकल टैंकर और एक ट्रेलर में आग लगी हुई थी। लपटें तेजी से गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में फैल गई। फिर तेज धमाके शुरू हो गए। सिलेंडर के टुकड़े दूर-दूर जाकर गिर रहे थे। हर धमाके के साथ जमीन हिल रही थी और धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। हर कोई घटनास्थल से दूर जाने की आवाजें लगा रहा था।


जांच के लिए बनाई कमेटी, पांच दिन में मांगी रिपोर्ट


दुर्घटना की जांच के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने समिति गठित की है। समिति में अध्यक्ष अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर-दक्षिण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है। उपखंड अधिकारी मौजमाबाद, पुलिस उप अधीक्षक दूदू, एनएचएआई परियोजना निदेशक, डिप्टी कन्ट्रोलर नागरिक सुरक्षा को कमेटी में शामिल किया है। कमेटी 5 दिनों में रिपोर्ट देगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Gas Cylinder Blast: तेज धमाकों से लोगों में दहशत, 10 KM तक गूंजे धमाके; प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे का भयावह मंजर
जयपुर
Jaipur Gas Cylinder Blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 08:32 am

Published on:

09 Oct 2025 08:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Gas Cylinder Blast: एक चालक ने बचाई कई जिंदगी, जिंदा जले रामराज के घर मातम, चश्मदीदों ने बयां किया आंखों देखा हाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: चिकित्सा विभाग फिर दबाने में जुटा मामला, जांच रिपोर्ट आने से पहले ही दवा को दे दी क्लीन चिट

Cough-Syrup-Death-Case
जयपुर

Rajasthan Govt Jobs: 100 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर लटकी तलवार, 1100 पेज की रिपोर्ट हुई तैयार, मिल रहे संदिग्ध सर्टिफिकेट

Sarkari Naukri
जयपुर

करवट लेगा मौसम, 14 शहरों में 20 डिग्री से नीचे पहुंचा पार, IMD ने दे दी अगले 2 सप्ताह की Rajasthan Weather Report

Severe Cold
जयपुर

जयपुर की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, आंखों में जलन और दुर्गंध फैलने से लोग दहशत में आए

ammonia gas leaked from Shubh Ice factory
जयपुर

Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें

Railway New System Jaipur Junction Entry Allowed one hour before arrival train there are more know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.