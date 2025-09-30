Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर पन्द्रह दिन से खराब होकर पड़ा है जिससे गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Sep 30, 2025

पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

नोताडा. लक्ष्मीपुरा गांव में पेयजल के लिए लगी मोटर ट्रांसफार्मर जलने से बंद पड़ी हुई।

नोताडा. ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर पन्द्रह दिन से खराब होकर पड़ा है जिससे गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीण अभिषेक गुर्जर, नरेंद्र कसाणा आदि ने बताया की ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पन्द्रह दिन से गांव में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पीएचडी विभाग को भी अवगत करवाया था लेकिन उनके द्वारा भी विद्युत विभाग को अवगत कराने की बात कही जा रही है।

पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है जिससे ग्रामीणों में रोष है। उधर मामले पर पीएचडी के सहायक अभियंता नन्द कुमार ने बताया कि वहां पर ट्रांसफार्मर बदल दिया था लेकिन जो रखा वह भी खराब निकल गया । सूचना मिलते ही विद्युत विभाग को अवगत भी करवा दिया है कल तक दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाकर वाटर सप्लाई चालू करवा दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित
बूंदी

बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज
बूंदी

घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल

घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल
बूंदी

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव
बूंदी

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.