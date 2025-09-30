पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

नोताडा. ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर पन्द्रह दिन से खराब होकर पड़ा है जिससे गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीण अभिषेक गुर्जर, नरेंद्र कसाणा आदि ने बताया की ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पन्द्रह दिन से गांव में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पीएचडी विभाग को भी अवगत करवाया था लेकिन उनके द्वारा भी विद्युत विभाग को अवगत कराने की बात कही जा रही है।