पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

नोताडा. लक्ष्मीपुरा गांव में पेयजल के लिए लगी मोटर ट्रांसफार्मर जलने से बंद पड़ी हुई।
नोताडा. ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर पन्द्रह दिन से खराब होकर पड़ा है जिससे गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीण अभिषेक गुर्जर, नरेंद्र कसाणा आदि ने बताया की ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पन्द्रह दिन से गांव में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पीएचडी विभाग को भी अवगत करवाया था लेकिन उनके द्वारा भी विद्युत विभाग को अवगत कराने की बात कही जा रही है।
पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है जिससे ग्रामीणों में रोष है। उधर मामले पर पीएचडी के सहायक अभियंता नन्द कुमार ने बताया कि वहां पर ट्रांसफार्मर बदल दिया था लेकिन जो रखा वह भी खराब निकल गया । सूचना मिलते ही विद्युत विभाग को अवगत भी करवा दिया है कल तक दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाकर वाटर सप्लाई चालू करवा दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग