सब्जी से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों वाहन जलकर राख, बाइक चालक की मौत

बूंदी। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रामगंजबालाजी में कोटा की ओर जाने वाले तिराहे पर मंगलवार दोपहर को बूंदी की ओर जा रहे सब्जी से भरे ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक में आग लग जाने से दोनों वाहन जलकर राख हो गया। वहीं बाइक सवार की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि रामगंज बालाजी तिराहे पर अलोद निवासी आबिद (35) पुत्र शराफत बाइक से सड़क पार कर रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे आबिद बाइक से उछलकर दूर गिर पड़ा।
वहीं बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस जाने के बाद में लगभग 50 मीटर तक घिसती हुए जाने से निकली चिंगारी से ट्रक ने आग पकड़ ली। दोनों वाहन आधे घंटे मे ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक में आग लगी तो हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वहीं हादसे में घायल आबिद ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया
सूचना पर आग बुझाने के लिए बूंदी नगर परिषद से दमकल रवाना हुई,लेकिन दमकल वाहनों की कतार के चलते लगे जाम में फंस गई।बाद में पुलिस ने वाहनों को साइड पर करवाकर दमकल को निकाला।ट्रक चालक इंदौर से रवाना होकर जयपुर में गोबी की सब्जी खाली करने जा रहा था।