इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन

इन्द्रगढ़. बिजासन माता के दरबार श्रद्धालुओं की लगी कतारें
इंद्रगढ़. क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री बिजासन माता मंदिर पर नवरात्र के मौके पर रविवार को अल सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस व प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कड़ी धूप में भी जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं में माता के दर्शन किए। सुबह से ही ऊपर बिजासन माता मंदिर जाने वाली सीढिय़ों पर रखने की जगह तक नहीं थीं। कड़ी धूप में भी श्रद्धालुओं में बिजासन माता मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए।
बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति अध्यक्ष नरेश योगी सचिव त्रिलोकी नाथ योगी, मेला समिति अध्यक्ष ललित श्रीमाल, समिति उपाध्यक्ष राजेश नरबान, नरेश योगी आदि ने बताया कि रविवार को बिजासन माता दर्शन करीब देशभर से आने वाले करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। वहीं मंदिर समिति द्वारा इस बार नवरात्रि मेले में संदिग्धों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट कंपनी के सुरक्षा गार्ड मंगवाए गए हैं।
संदिग्धों पर पैनी नजर
श्री बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति ने बिजासन माता मंदिर पर दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की ²ष्टि से 40 सीसी टीवी कैमरे लगवा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। 35 सीसीटीवी कैमरे मंदिर समिति ने स्थाई रूप से मंदिर क्षेत्र में लगवा रखे हैं। लेकिन नवरात्रों में भीड़ व सुरक्षा को देखते हुए पांच अस्थाई सीसीटीवी कैमरे मंदिर क्षेत्र में लगाए गए हैं ताकि मेला क्षेत्र की कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके। समय-समय पर इंद्रगढ़ थाना अधिकारी रामलाल मीणा कंट्रोल रूम से असामाजिक तत्वों पर व सुरक्षा का जायजा लेते रहते हैं।
होमगार्ड के 100 जवान तैनात
श्री बिजासन माता मंदिर क्षेत्र में चल रहे नौ दिवसीय मेले में सुरक्षा को देखते हुए 75 पुलिस जवान व होमगार्ड के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। रविवार को भीड़ को देखते हुए करीब 25 अतिरिक्त पुलिस व होमगार्ड के जवान लगाए ताकि श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो।
सुरक्षा गार्ड मंगवाए
इंद्रगढ़ श्री बिजासन माता कल्याण विकास समिति ने देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इस वर्ष प्राइवेट कंपनी के साथ सुरक्षा गार्ड (बाउंसर) मंगवाए हैं ताकि भीड़ के समय असामाजिक तत्वों व संदिग्धों पर ऊपर नजर रख सके। और मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कोई घटना नहीं हो।