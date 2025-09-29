इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन

संदिग्धों पर पैनी नजर

श्री बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति ने बिजासन माता मंदिर पर दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की ²ष्टि से 40 सीसी टीवी कैमरे लगवा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। 35 सीसीटीवी कैमरे मंदिर समिति ने स्थाई रूप से मंदिर क्षेत्र में लगवा रखे हैं। लेकिन नवरात्रों में भीड़ व सुरक्षा को देखते हुए पांच अस्थाई सीसीटीवी कैमरे मंदिर क्षेत्र में लगाए गए हैं ताकि मेला क्षेत्र की कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके। समय-समय पर इंद्रगढ़ थाना अधिकारी रामलाल मीणा कंट्रोल रूम से असामाजिक तत्वों पर व सुरक्षा का जायजा लेते रहते हैं।