Bundi: अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे 2 लोगों की मौत, सूअर की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा

छोटुलाल गुर्जर और उनके साथी रात को बलेरो कार में सवार होकर उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे। उज्जैन दर्शन करने की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई।

less than 1 minute read

बूंदी

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Delhi-Mumbai Expressway Accident: बुंदी के देईखेडा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चहींचा गांव के पास मेज नदी पुलिया के समीप कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर देईखेडा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों की पहचान छोटुलाल गुर्जर और पप्पू योगी के रूप में हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है।

सूअर सामने आने से हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार यह हादसा जंगली सूअर के सामने आ जाने के कारण हुआ। छोटुलाल गुर्जर और उनके साथी रात को बलेरो कार में सवार होकर उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे। उज्जैन दर्शन करने की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। दरअसल एक्सप्रेस-वे पर लबान टोल के बाद चहींचा गांव के पास सड़क पर अचानक एक जंगली सूअर आ गया। सूअर को बचाने के प्रयास में चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई। हादसे में छोटुलाल और पप्पू योगी की मौत हो गई जबकि अन्य तीन लोग घायल हो गए।

पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद देईखेडा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस जांच के बाद शव परिजनों को दिए जाएंगे

