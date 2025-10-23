Bundi: अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे 2 लोगों की मौत, सूअर की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस के अनुसार यह हादसा जंगली सूअर के सामने आ जाने के कारण हुआ। छोटुलाल गुर्जर और उनके साथी रात को बलेरो कार में सवार होकर उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे। उज्जैन दर्शन करने की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। दरअसल एक्सप्रेस-वे पर लबान टोल के बाद चहींचा गांव के पास सड़क पर अचानक एक जंगली सूअर आ गया। सूअर को बचाने के प्रयास में चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई। हादसे में छोटुलाल और पप्पू योगी की मौत हो गई जबकि अन्य तीन लोग घायल हो गए।