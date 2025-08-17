Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, नाबालिग से चाचा ने किया बलात्कार, मासूम ने की सुसाइड की कोशिश

रेप के बाद नाबालिग ने अवसाद में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां विषाक्त सेवन का कारण पूछे जाने पर उसने घटना के बारे में बताया।

बूंदी

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

Uncle raped his minor niece in Bundi
प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ चाचा के बलात्कार करने का मामला सामने आया है। अवसाद में आई नाबालिग ने फसल में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। नाबालिग ने बूंदी के जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

जान से मारने की धमकी

पुलिस के अनुसार तीन दिन पूर्व नाबालिग के परिजन खेत पर गए हुए थे। इस दौरान रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने नाबालिग को घर में अकेला देख कर उसके साथ बलात्कार कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे नाबालिग डर गई।

अवसाद में आई नाबालिग

नाबालिग ने अवसाद में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां परिजनों द्वारा विषाक्त सेवन का कारण पूछे जाने पर उसने घटना के बारे में बताया। इस पर परिजनों ने पुलिस को दी, जिस नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज आरोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी गई है।

17 Aug 2025 05:28 pm

