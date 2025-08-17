राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, नाबालिग से चाचा ने किया बलात्कार, मासूम ने की सुसाइड की कोशिश

राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ चाचा के बलात्कार करने का मामला सामने आया है। अवसाद में आई नाबालिग ने फसल में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। नाबालिग ने बूंदी के जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
पुलिस के अनुसार तीन दिन पूर्व नाबालिग के परिजन खेत पर गए हुए थे। इस दौरान रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने नाबालिग को घर में अकेला देख कर उसके साथ बलात्कार कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे नाबालिग डर गई।
नाबालिग ने अवसाद में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां परिजनों द्वारा विषाक्त सेवन का कारण पूछे जाने पर उसने घटना के बारे में बताया। इस पर परिजनों ने पुलिस को दी, जिस नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज आरोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी गई है।