अमरीका के पर्यटकों ने देखा- कैसे बनता है राजस्थान पत्रिका, बूंदी कार्यालय का किया अवलोकन

इनकों देखकर कहा कि यह सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यहां कि माटी कला को देखकर जेनिफर ने अपने घर की सजावट के लिए मिट्टी का बर्तन भी खरीदा, वहीं कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी माटी से बने बर्तनों को खरीदा। पर्यटक गाइड अश्वनी शर्मा ने बताया कि यह ग्रुप विशेष रूप से माटी कला, ग्रामीण परिवेश को व यहां आयोजित होने वाले घास भैरू की सवारी में जादुई कला को देखने के लिए आए है।