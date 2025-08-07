Rajasthan : पत्नी के प्रेमी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या, चार गिरफ्तार, आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस

5 अगस्त को अलसुबह पराणा कराड़ो के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के लिंक रोड के पास खाली भूखण्ड पर सोनू का लहूलुहान हालत में शव मिला। सोनू के शरीर को चाकुओं से गोद रखा था। सोनू की मोटरसाइकिल मौके पर खड़ी हुई थी। शव के पास ही मोबाइल, चप्पले, अंगूठी व कुछ दूरी पर ही मोटरसाइकिल की चाबी पड़ी हुई थी। मृतक के भाई भंवर सिंह की रिपोर्ट में पर डाबी थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान शुरू कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा 3 वर्ष पूर्व बुधपुरा निवासी अरमान मोहम्मद के साथ विवाद को आधार बनाते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी।