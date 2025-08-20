सर्वश्रेष्ठ तीज के साथ उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का किया सम्मान

बूंदी. शहर के नैनवां रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में सामाजिक महिला संगठन द्वारा तीज महोत्सव और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केशवरायपाटन पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल थी। अध्यक्षता सभापति सरोज अग्रवाल ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व उप जिला प्रमुख आशा मीणा और रानी रोहिणी फाउंडेशन अध्यक्ष रोहिणी हाड़ा रही।
कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट नूपुर मालव ने स्वागत भाषण दिया। संचालन अर्पिता शर्मा ने किया। एडवोकेट रंजना जोशी ने आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान नव्या को बेस्ट तीज क्वीन का ताज पहनाया गया। द्वितीय स्थान पर प्रीति यादव और तृतीय स्थान पर सपना कुमावत रही। प्रतिभागियों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान निर्णायक की भूमिका ज्योत्सना और शिवांगी सिकरवार ने निभाई।
वक्ताओं ने अपने संबोधन में तीज के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली साहित्यकार रेखा शर्मा, व्याख्याता इंदिरा शर्मा, पूर्व संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग तेजकंवर व सावित्री सोमानी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। तीज महोत्सव के दौरान पूर्व उप जिला प्रमुख बृजवाला गुप्ता,पंचायत समिति सदस्य अर्चना कंवर, आशीष वर्मा, साधना शृंगी, अनीता अग्रवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।