सर्वश्रेष्ठ तीज के साथ उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का किया सम्मान

कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट नूपुर मालव ने स्वागत भाषण दिया। संचालन अर्पिता शर्मा ने किया। एडवोकेट रंजना जोशी ने आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान नव्या को बेस्ट तीज क्वीन का ताज पहनाया गया। द्वितीय स्थान पर प्रीति यादव और तृतीय स्थान पर सपना कुमावत रही। प्रतिभागियों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान निर्णायक की भूमिका ज्योत्सना और शिवांगी सिकरवार ने निभाई।